"Queremos crear la 'App Store del hardware'": entrevista con Oliver Ebel y Christoph Janeba de Lenovo Moto

Una de las apuestas más interesantes hoy día en el mercado de smartphones es la que busca liderar Lenovo después de la compra de Motorola Mobility, donde han ido ajustando la estrategia para ahora dejar por completo el negocio a Motorola. Con esto se busca aprovechar el nombre de la marca, su experiencia y así arrancar con una nueva historia bajo la marca 'Moto'.

En este CES 2017 hemos tenido oportunidad de charlar con Oliver Ebel, vicepresidente y gerente general para la zona Europa, Medio Oriente y África (EMEA) de Lenovo Mobile Business Group, con Christoph Janeba, director de operaciones de producto para Lenovo Mobile Business Group en la zona EMEA, y con Kathryn Hanley, líder de relaciones públicas globales para la marca Moto. Quienes nos contaron un poco de la visión de la compañía acerca del competido mercado de los smartphones y el futuro de los wearables.

Una apuesta por la innovación a través de la modularidad

¿Habrá más dispositivos bajo la marca Lenovo, o Motorola será la única encargada del negocio móvil?

Oliver: "Cuando Lenovo adquirió Motorola se planteó la estrategia de tener dos marcas por separado, dejando que Motorola actuara como una compañía independiente. El año pasado se decidió que ambas compañías se fusionaran, para así tener mayor presencia y fuerza en este mercado a través de un solo portafolio de productos en vez de dos. Es así como Lenovo se está convirtiendo en una marca principal, una 'compañía madre' que posee una serie de submarcas cada una con su propio portafolio. Aquí Moto será la encargada del negocio móvil, donde todos los nuevos smartphones llevarán la marca Lenovo Moto, para así unificar el negocio y sumarse a Lenovo ThinkPad en los portátiles, Lenovo Yoga para los convertibles, y la recién anunciada Lenovo Legion para el mercado gaming."

Lenovo se está convirtiendo en una 'compañía madre' poseedora de varias submarcas como 'Lenovo Moto'

Moto tiene buena presencia y participación en la gama media, pero la gama alta es la que aún no han logrado dominar, ¿creen que esto se deba a la gran competencia que existe en el segmento?, ¿cómo ven el mercado para 2017 dentro del segmento de la gama alta?

Oliver: "Cierto, la gama alta o premium está actualmente condensada en un duopolio donde estas dos marcas poseen la mayor parte del mercado. Tratar de romper este esquema no es sencillo, aquí necesitas arriesgar y crear algo totalmente diferente que llame la atención de los consumidores, y en nuestro caso es la modularidad que estamos apostando con la familia Moto Z. Nuestra estrategia no es sólo traer algo diferente, sino mejor, crear todo un concepto alrededor de los smartphone, porque ya vimos que la pelea por los megapíxeles, las pantallas más grandes y de mayor resolución, o la potencia, son batallas que no llevan a ningún lado, el consumidor busca algo más. Por lo anterior muchas marcas han fracasado, porque tratan de imitar a los dos que dominan el mercado, y con nuestra estrategia precisamente buscamos apartarnos de eso."

Christoph: "Si ves los smartphones que hay hoy día en el mercado, te darás cuenta que existe muy poca innovación, con mejoras sobre lo mismo que han presentado otros, es decir, no hay novedades. Esto ha provocado que los consumidores sean más renuentes a adquirir y gastar en un nuevo dispositivo, ya que las mejoras respecto al anterior modelo apenas se perciben. Nosotros queremos acabar con eso, por ello la familia Moto Z seguirá recibiendo mejoras a través de sus módulos (Moto Mods), donde la parte más atractiva es que se trata de una plataforma abierta donde cualquier persona puede crear módulos, esto hará que en los próximos años tengamos varias opciones que añadan un valor a nuestros smartphones. Esta es nuestra apuesta por ser diferentes, ofreciendo opciones ilimitadas."

"Para nosotros la modularidad es una forma de ofrecer innovación a los consumidores, ya que un usuario no tendrá que adquirir un nuevo dispositivo. Por ello queremos garantizar, por ejemplo, que la familia Moto Z 2016 tendrá soporte a nuevos Moto Mods al menos dos años más, ya que creemos que es una forma ideal para que la gente tenga acceso a nuestra innovación sin tener que hacer un nuevo gasto. Aquí hay que destacar que habrá casos puntuales donde algún Moto Mod no sea compatible con cierto modelo, pero esto será más por limitaciones de hardware que por una restricción."

Nos queda claro que Moto confía en este tecnología y tiene claro todo el potencial que puede ofrecer, entonces ¿por qué creen que el mercado se está apartando de ella, como el caso de LG o Google, o simplemente no le están apostando?

Oliver: "La clave está en la ejecución de esta tecnología y su interacción con el usuario, donde tiene que ser extremadamente sencillo y sin complicaciones. En nuestra implementación no necesitas apagar el terminal y sacar la batería, porque está dirigida a cualquier tipo de usuario. En el caso de Google con Ara estamos hablando de un escenario totalmente distinto, aquí ya nos vamos a un nivel de interacción con componentes. Lo que nosotros nos planteamos desde un inicio fue hacerlo amigable y super sencillo, ya que hay un segmento muy grande de usuarios que se confunden con la tecnología, y no quisimos centrarnos sólo en los más techies, sino en todos."

Christoph: "Crear esta tecnología no es sencillo, pero Lenovo está convencido que la innovación no está únicamente en la mejora de los componentes, sino en la experiencia de uso y lo que puedas aportar como dispositivo al día a día. Un punto importante es que no sólo estamos ofreciendo los módulos como una opción más de compra, sino que también ofrecemos la plataforma abierta y el soporte para que cualquiera pueda crear algo novedoso. La magia empieza cuando tu visión va más allá de un producto, porque decides centrar los esfuerzos en crear todo un ecosistema que beneficia a los diferentes niveles involucrados, y con Moto nuestra apuesta es esa, crear la "App Store del hardware". Hoy día tenemos tiendas de aplicaciones y todos estamos familiarizados con ellas, sabemos que podemos encontrar una para cualquier necesidad y en el futuro seguirán llegando. Esto debe ser lo mismo para el hardware, donde debemos dejar de pensar en ello como un puente para tener una característica y convertirla en toda una plataforma, y eso es lo que estamos empezando a construir."

Han mencionado que buscan trabajar para todo tipo de usuarios, y hay un segmento para el que las actualizaciones son parte importante, ¿cuál es el plan para las actualizaciones a Android Nougat en su portafolio de smartphones?

Christoph: "Esto dependerá de la región, pero en general todos nuestros dispositivos 2016, como la familia Moto Z y Moto G, recibirán la actualización. Hemos iniciado con Moto Z desde finales del año pasado y en unas semanas será el turno de Moto G. Para Moto siempre ha sido muy importante el salto a la siguiente plataforma de Android, que a pesar de ser un gran despliegue de recursos es algo que los consumidores aprecian y agradecen mucho, ya que además de nuevas funciones se añaden revisiones de seguridad que al final benefician a todos."

Estamos trabajando actualmente en un Tango Mod que traerá las funciones de realidad aumentada a la familia Moto Z

Respecto a Tango y el lanzamiento del PHAB2 Pro de Lenovo, ¿cómo ha funcionado esta tecnología, veremos nuevos dispositivos con Tango este año?

Oliver: "No queríamos adelantar nada aún, pero ya que lo preguntas, estamos trabajando actualmente en un Tango Mod que traerá las funciones de realidad aumentada a la familia Moto Z. Esto se logra gracias a la buena relación que tenemos actualmente con Google, lo que nos permite acceder a opciones para explotar parte de su tecnología, como en este caso Tango."

En cuanto a wearables Lenovo ha adelantado que no trabajará en nuevos dispositivos a corto plazo, ¿por qué está decisión?

Oliver: "Así es, y no, no nos sorprende para nada esta pregunta [risas]. Lenovo no tiene planes de anunciar ningún Moto 360 en los próximos meses porque no vemos una característica interesante que los haga más útiles. Sin embargo, la actual generación de Moto 360 seguirá en el mercado e incluso recibirá la actualización a Android Wear 2.0 cuando sea liberada por Google. Creemos que funciones como conectividad e independencia del smartphone son piezas clave para el éxito de este tipo de dispositivos."

Google ya ha confirmado que está por anunciar dos nuevos smartwatches en los próximos meses, ¿Lenovo mantiene la decisión de no lanzar relojes o algún wearable?

Oliver: "Ojo, no decimos que no volveremos a hacer relojes, sino que estamos trabajando en ver hacia dónde se mueve el mercado y la categoría. Para nosotros es muy importante que exista un beneficio para el usuario."

Christoph: "Desde un punto de vista frío, los smartwatches están a la espera de esa 'killer app', la cual no existe y es posible que nunca llegue. El verdadero valor de wearables está en su independencia y capacidad de sincronización con nuestra información, no necesitamos que sean una extensión de nuestro smartphone. Debido a su naturaleza, los wearables puede ser el dispositivo ideal dentro del internet de las cosas, pero ojo, esto tienen que tener sentido, no sólo dotarlos de tecnología esperando que alguna sirva. De ahí la dificultad de encontrar el valor real de un wearable, tiene que ser útil, ofrecer una experiencia de uso sencilla, y ser diferente a lo que hay hoy día en el mercado."

Oliver: "En Lenovo creemos que los wearables pueden ser más que un simple accesorio, por eso tenemos en la mesa la posibilidad de llevar la modularidad, lo que nos permitiría añadir funciones para diabéticos, medir la presión sanguínea, u otras funciones médicas y de salud."