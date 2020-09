El POCO X3 NFC ya tiene fecha de presentación oficial: llegará la semana que viene estrenando el Snapdragon 732G

La semana que viene tenemos una cita con POCO. Desde la compañía han confirmado la fecha de lanzamiento de su nuevo POCO X3 NFC, un dispositivo de gama media que, como su propio nombre indica, contará con chip NFC. Este se presentará el próximo 7 de septiembre (lunes) en un evento online que tendrá lugar a las 14:00, hora peninsular.

Sobre este dispositivo se sabe algún que otro dato debido gracias a algunas filtraciones puntuales, pero lo único que es oficial es que será el primer smartphone en montar el nuevo Snapdragon 732G. La firma también ha dejado caer que tendrá una tasa de refresco elevada, algo que casa con las filtraciones del dispositivo.

Ahora que sabemos cuándo se presentará, vamos a repasar lo que "sabemos", entre comillas, de este terminal. Lo que está confirmado es que tendrá el Snapdragon 732G, un procesador de ocho nanómetros y ocho núcleos a 2,3 GHz de velocidad máxima y una GPU Adreno 318 un 15% más rápida que la del Snapdragon 730G. También es oficial que tendrá NFC.

En cuanto a las filtraciones, estas apuntan a que será un dispositivo bastante grande en el que la pantalla tendrá una buena dosis de protagonismo. Se espera que el POCO X3 tenga un panel de 6,67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz que, por las imágenes que se han filtrado, estará perforada en la zona superior. Un movimiento curioso, sobre todo teniendo en cuenta que el POCO F2 Pro tiene un mecanismo pop-up.

Por otro lado, se espera que el dispositivo monte una cámara trasera compuesta por cuatro sensores, pero de sus especificaciones no se sabe demasiado. Lo que se ha filtrado es que el sensor principal será de 64 megapíxeles, que en la práctica debería tomar fotos de 16 megapíxeles usando la tecnología Pixel Binning. La cámara frontal, por su parte, se espera que se quede en 20 megapíxeles.

Upcoming POCO smartphone comes with 5160mAh battery and 33W Fast charging. pic.twitter.com/8SnEL4RbvJ