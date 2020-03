La nueva app de fotos de Google promete modo retrato en móviles baratos: así es Camera Go para Android Go

Nokia 1.3 es uno de los últimos móviles en sumarse a la plataforma Android Go, el sistema operativo móvil de Google para los móviles más básicos (y a menudo económicos) del mercado. Con él también llega una nueva app de cámara de Google, se trata de Camera Go y entre otras cosas promete el modo retrato por software en los teléfonos más asequibles que no disponen de las especificaciones más potentes en el hardware de la cámara.

Según indica Google, Android Go ya tiene más de 100 millones de usuarios alrededor del mundo que utilizan alguno de los más de 1.600 modelos de móviles con el sistema operativo. Dicho sistema está modificado para ser optimizado y dar la talla en móviles con prestaciones más bajas. De esta forma se ofrece un rendimiento coherente incluso ten teléfono con 512 MB de RAM por ejemplo.

Nokia 1.3 es el último móvil en sumarse al mercado de Android Go.

Fotografía computacional en móviles de menos de 100 euros

Desde hoy los teléfonos con Android Go reciben una nueva mejora significativa en el apartado de la cámara, se trata de Camera Go. La nueva app para realizar fotos de Google está pensada para optimizar y sacar mejores fotografías en dispositivos donde las prestaciones del hardware de la cámara son especialmente bajas. Está disponible en 28 países en su lanzamiento, según comentan.

Camera Go se integra en el sistema de la cámara de los teléfonos con Android Go. De una forma similar a la app de cámara de Google para los Pixel que posteriormente ha llegado a otros modelos de smartphones también.

Su función principal y más destacable posiblemente sea la de traer el modo retrato a estos móviles (tendencia que explotó en 2017 en la gama alta). Para ello hace uso de la fotografía computacional para analizar la imagen y crear un desenfoque artificial en el fondo del sujeto. Así mismo, se modifican las luces para que el contraste sea mayor y se resalte más a la persona que aparece en la imagen.

Fotografía optimizada por Camera Go para conseguir el modo retrato. Vía Google.

No es lo único que aporta Camera Go. En principio es un sistema completo para optimizar imágenes, similar a lo que consiguen los Google Pixel mediante software. Eso sí, a un nivel menor por las limitaciones de las especificaciones de la cámara que generalmente nos encontramos en un teléfono con Android Go. Google dice que también analiza cuánto espacio hay disponible y "ayuda a liberar espacio para no perderse nunca un disparo".

Camera Go está disponible de momento para el nuevo Nokia 1.3 y llegará a más teléfonos con Android Go "pronto". No queda claro si llegará también a móviles con Android Go ya existentes en el mercado o sólo a nuevos dispositivos que se lancen a partir de ahora. Cabe tener en cuenta que hay otros métodos para obtener el modo retrato, directamente en apps como Instagram o mediante Google Fotos por ejemplo.

