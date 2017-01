Ni Samsung, ni Xiaomi, ni HTC: el retraso del Snapdragon 835 toca la agenda del MWC y lo deja algo "descafeinado"

Tras años de crecimiento y expansión del mercado móvil, quienes por un motivo u otro lo seguimos a diario hemos determinado algunas citas anuales como el Mobile World Congress, que este año se celebra desde el 27 de febrero hasta el 2 de marzo. Dentro de estos eventos, a su vez, también acostumbrábamos a esperar ciertas citas por parte de los fabricantes cual reflejo pavloviano, pero para este año estamos viendo algunos cambios en la agenda, como el de Samsung que nos dará a conocer los Galaxy S8 a finales de marzo.

El año pasado ya vimos alguno, como el hecho de que HTC decidiese dar a conocer el HTC 10 pasado el bullicio mediático de La Fira y que LG y Xiaomi hiciesen justo lo contrario, aunque los chinos aprovecharon el momento y la ciudad, pero estrictamente no participaron en el MWC. Este año parece que el hecho de que nos quedemos sin dos de los históricos protagonistas, la renovación de buques insignia de Samsung, hace que además haya movimientos por parte de otros.

El Snapdragon 835 y el timón surcoreano

El inicio de esta semana en cuanto a actualidad tecnológica lo protagonizaba Samsung con varias noticias, siendo una de ellas relativa a la presentación de los esperados Galaxy S8 (de los cuales cada vez se están filtrando más supuestas características) aunque fuese quizás la del informe sobre el Note 7 la que más impacto provocase. Así, en relación a los S8 se habla de que éste pondría la fecha de disposición del Snapdragon 835, de modo que los smartphones que saliesen previamente a los buque insignia de Samsung lo harían con un chip de 2016.

La monopolización del Snapdragon 835 por parte de Samsung haría que todo lo anterior a su presentación presente un chip anterior

¿Qué tiene que ver esto con el MWC? Bastante, dado que esta monopolización del Snapdragon 835 por parte de los S8, que conoceremos probablemente a finales de marzo, haría que todo lo anterior montase como decíamos un chip anterior. Es decir, tanto el LG G6, cuya cita para el 26 de febrero fue confirmada, o el supuesto tope de gama de Nokia, que también se espera conocer ese mismo día, no llevarían el último procesador de Qualcomm.

¿No veremos ningún otro móvil con el Snapdragon 835? En el MWC según esto no, pero no hablamos de todo 2017. Pese a que la relación entre ambas compañías es buena (y más tras el acuerdo que vimos hace unos meses), no se ha hablado de exclusividad ni de manera oficial ni entre los habituales chivatazos desde "fuentes internas", pero el hecho de que hasta el 14 de abril no exista otro terminal con el chip y que el siguiente aún tarde en aparecer le da cierta ventaja a los coreanos.

Xiaomi: ¿no estará para estar o estará sin estar?

Hemos forzado un poco el trabalenguas, pero tenemos motivos. El año pasado el fabricante chino logró ser una atracción más en esos días de febrero donde es todo mobile con un evento propio el 24 del pasado febrero para dar a conocer un esperado Xiaomi Mi 5. Evento propio y ajeno al MWC, por lo que no podemos decir estrictamente que estuvo en el evento, aunque en la práctica fuese más o menos así.

Estos días la compañía también ha sido noticia porque al parecer no aprovecharían esta feria para presentar el Mi 6. Esto tiene esa doble lectura de que en realidad el año pasado tampoco asistió a la feria técnicamente hablando, por lo que no queda claro si se refieren sólo a su presencia física o al hecho de retrasar la iteración de uno de sus buques insignia. No sabemos tampoco si ha tenido que ver la reciente marcha de Hugo Barra a Facebook, quien el año pasado estuvo en la presentación del Mi 5.

¿Tendrá que ver este retraso con el monopolio de Samsung con el Snapdragon 835? Es pronto para saberlo si es que llegamos a hacerlo, pero lo cierto es que el Mi 5 salió con el Snapdragon 820, el procesador más nuevo de Qualcomm en aquel momento. Aunque la ausencia a la feria tampoco significa precisamente un retraso, porque la fecha que se especula para el Mi 6 es el 6 de febrero.

No obstante, si adelantarse a los S8 significa llevar un Snapdragon 821 sería el tercer terminal seguido que la marca presenta con el mismo, tras el Xiaomi Mi 5S y el sorprendente Mi MIX. De momento lo único que está claro es que el MWC en sí no alojará ninguna presentación de la marca, pero no hay confirmado nada más, ni de fechas ni de características.

HTC: nosotros ya no volvemos

El año pasado uno de los grandes ausentes fue el buque insignia de HTC, el HTC 10, que decidieron dar a conocer en abril dejando un stand con terminales de gamas menores y unas muy protagonistas HTC Vive. La marca ha presentado hace poco dos nuevos terminales (y una nueva línea), de los cuales uno de ellos monta el Snapdragon 821 (el HTC U Ultra), y sobre el mismo decía Chialin Chang (de HTC) que era una especie de puente hasta que llegase el siguiente chip.

Queremos disfrutar de un par de meses de liderazgo antes de que llegase el siguiente procesador a máxima potencia. Habrá otro momento, no el MWC. [...] Cuando llegue la próxima CPU, HTC tendrá un nuevo buque insignia.

De ahí que se asuma que este año HTC tampoco usará la feria del móvil como el evento para dar a conocer la iteración de ese HTC 10, que montaría el Snapdragon 835 dado que es el siguiente en potencia y en cronología con respecto al 821, no sabemos si será el supuesto HTC Vive Phone o seguirán con la nomenclatura numérica que ya variaron ligeramente el año pasado. Pero por el momento sí parece otro afectado del retraso debido a la rumoreada semi-exclusividad de Samsung.

Algunas ausencias notables, pero seguirá siendo un MWC concurrido

Aunque el MWC abre sus puertas el lunes 27 de febrero, el domingo anterior suele haber buenos anticipos y esta edición, pese a no tener los S8 (lo que no se ha descartado es el Umpacked, así que algo podremos ver en principio) estaremos bastante entretenidos. Además del LG G6, en el calendario tenemos otros nombres para esa antesala del evento.

Así, otro que no escapa al MWC sino todo lo contrario es Nokia, que tras hacer un ave fénix en el mercado del móvil con ese primer Nokia 6 para China anunció que estuviésemos atentos el 26 de febrero porque habría "más anuncios". De este modo confirmaban su presencia, la cual se supuso desde que supimos que HMD tendría su stand en el MWC, sin dar detalles sobre qué presentarán (quizás no toque alta gama para los finlandeses).

Por su parte, Lenovo y Huawei también estarán en la feria, y éste último convocaba a los medios también este domingo de pre-MWC. Pero en este caso no se vería afectado en nada por el retraso del 835 dado que el fabricante confía con el producto de la casa para mover sus terminales.

Por parte de Sony tampoco hay de momento ningún retraso y cumplirán su particular tradición de ser de los que estrenan el congreso, esperando su evento para el día 27 a las 8:30. Pero no han dado pistas sobre qué nos mostrarán; si siguen la estela de la pasada edición tocaría ver terminales de gamas menores (como los supuestos Sony G3112 y G3221 con Mediatek Helio P20), aunque también se habla de un sucesor del Sony Xperia XZ. Llevando éste un 820 y teniendo en cuenta lo que hemos comentado del 835, aquí sí encajaría que hubiese un sucesor con el 821.

¿Será un MWC descafeinado? La ausencia de los tope de gama de Samsung pesa lo suyo aunque sea sólo un fabricante, y el hecho de que podamos no ver nada con el último procesador de Samsung nos deja cierta sensación de que los terminales de más alta gama de 2017 sin él sí vengan descafeinados, aunque opten por los anteriores que no han dado precisamente malos resultados ni mucho menos. De hecho, quizás sea una decisión que compense, al fin y al cabo los terminales saldrán antes y el coste del chip al menos será menor. Más allá del MWC, nos espera un 2017 entretenido.

