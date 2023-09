Los móviles nuevos son tan caros que estoy buscando uno antiguo. La pregunta es hasta qué año es aceptable

El precio de los teléfonos está disparado. Comprar un gama media alejado de la gama de entrada supera holgadamente los 300 euros, apostar por un gama media-alta puede dispararse por encima de los 500 euros, y la gama más alta ronda ya los 1.400 euros.

Vistas las cifras, es más que lógico plantearse la compra de un teléfono de hace unos años, sobre todo, si es un gama alta. La pregunta que surge aquí es hasta cuándo es buena idea comprar un teléfono antiguo. ¿Perderá el soporte? ¿Seguirá teniendo acceso a las principales aplicaciones?

En el caso de los iPhone es bastante sencillo

Un iPhone 11, a día de hoy, es una compra atractiva

Cuando hablamos de Apple, la respuesta es bastante fácil: compra un iPhone siempre y cuando tenga soporte de actualizaciones. Apple, por lo general, ofrece unos seis años de actualizaciones. Por ello, si compramos un iPhone con tres o cuatro años no solo tendrá vida por delante si no que, curiosamente, se actualizará incluso más que un gama media de 2023.

Un claro ejemplo es el iPhone 11. Le quedan al menos otros dos años de actualizaciones y se puede comprar por unos 300 euros reacondicionado y con la batería al 100% de su capacidad. Pese a ser un teléfono con más tres años de vida, en potencia es notablemente superior al mejor SoC de gama media de Qualcomm: el Snapdragon 7 Gen 1.

La potencia de los iPhone tiene una irremediable consecuencia: siempre y cuando el software lo permita, los teléfonos envejecen bastante mejor que su competencia. Un punto que se ha de tener en cuenta es que los desarrolladores no suelen ser tan laxos como en Play Store a la hora de hacer compatibles las apps. Aunque compres un iPhone antiguo, se actualizará el mismo día que el iPhone más moderno. Esto se traduce en que la tasa de adopción de la última versión ronda el 90%, lo que anima a los desarrolladores a optimizar sus apps siempre para las últimas versiones.

Si eres de los que odia actualizar -por la razón que fuere-, apuntar que buena parte de las apps más nuevas no funcionarán. No obsatante, paseando por App Store, vemos que la mayoría de apps no funcionan a partir de iOS 14. Esto se traduce en que teléfonos como el iPhone 6S, con ocho años en sus espaldas, pueden seguir ejecutando básicos como WhatsApp.

En Android el asunto se complica

En los últimos años, los fabricantes Android se han puesto las pilas con las actualizaciones. Tanto Xiaomi como Samsung ofrecen cinco años de actualizaciones de sistema (versiones de sistema operativo, no solo parches de seguridad), adelantando así a la propia Google. Esto abre buenos escenarios de cara a comprar gama alta de 2023 cuando pasen unos cuantos años, pero en los teléfonos antiguos que ya hay a la venta, la cosa cambia.

Salvando a Samsung, líder absoluto en soporte en territorio Android, los teléfonos con más de tres años, incluidos los Pixel, están ya sin soporte. Esto no quiere decir que no puedan recibir parches de seguridad para corregir vulnerabilidades, pero apostar por un flagship sin más ciclo de vida quizás no es la mejor idea.

Respecto al soporte de aplicaciones, en Android las cosas son algo más sencillas. Parte de la responsabilidad de que las apps tengan o no soporte depende del propio marco de servicios de Google. Este, actualmente, es compatible hasta Android 4.4 KitKat (versión de 2014). Apps como WhatsApp, no obstante, establecen el mínimo de la versión 5.0 Lollipop para funcionar, por lo que teléfonos con más de seis años siguen siendo técnicamente útiles.

Aquí la recomendación es algo más subjetiva ya que lo más probable es que, elijas lo que elijas, no tengas soporte. Por lo general, tres años es una cifra relativamente aceptable. Hablamos de 2020, el año del Samsung Galaxy S20, Google Pixel 5, o Xiaomi Mi 10. Cualquiera de estos teléfonos (salvando el extraño caso del Pixel 5, que es un teléfono con SoC de gama media), compite sin problema con la gama media actual, superándolos holgadamente en aspectos como el acabado, la pantalla y en muchos casos, la cámara.

¿Por qué tres años? Porque es bastante común que, tras ofrecer los dos años obligatorios de actualizaciones por parte de Google, le siga al menos un año de parches de seguridad con relativa frecuencia (cuando los teléfonos envejecen los paquetes suelen pasar a ser trimestrales o semestrales). Este soporte dependerá del fabricante, pero entre dos y tres años suele ser una zona bastante dulce para comprar un teléfono de gama alta a precio de gama media actual.

Imagen | Xataka

En Xataka | Comprar un móvil de segunda mano tiene más sentido que nunca. Llevo años haciéndolo así