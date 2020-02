Los móviles de más de 2000 euros ya están aquí y la sorpresa es que el primero haya sido de Huawei

Estos días hablábamos de esa barrera que no hace mucho parecía infranqueable: la de los móviles de los 2.000 euros. Resulta que (sorpresa, sorpresa) no lo era, y Huawei ha demostrado que los móviles plegables son la excusa perfecta para tirar abajo ese tipo de hitos.

El Huawei Mate X se convirtió el año pasado en el móvil más caro desde 1996, pero ahora ese (dudoso) honor se lo lleva su sucesor, el recién estrenado Huawei Mate Xs que costará la friolera de 2.499 euros, 200 euros más que su predecesor.

Como ya comentábamos en esa reciente reflexión, la evolución de los precios de los smartphones ha sido espectacular en los últimos tiempos, sobre todo en lo que se refiere a la gama alta.

Los fabricantes, con Apple tirando de todos ellos, se las han ingeniado para vendernos móviles cada vez más exclusivos. Cuando no lo eran por el diseño, lo eran por las cámaras. Ahora a esos argumentos se les suman otros dos: la conectividad 5G y las pantallas flexibles y plegables.

Precisamente el Huawei Mate Xs es un compendio de todo ello, y el fabricante no ha tenido pudor alguno en desvelar el precio de venta al público de un terminal que costará 2.499 euros. Lo curioso, como indicaba el CEO de Huawei, es que de momento están perdiendo dinero con cada Mate X que han distribuido:

Asked Richard Yu about the timeline for 5G and foldables to come down in price for more mass market appeal. He answered that they are actually losing money on every Mate X that they have shipped!