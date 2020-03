El móvil japonés que no permite hacer nudes y notifica a los padres al intentarlo

Tone e20 es un móvil especial. No porque tenga una pantalla exclusiva, la mejor cámara o batería duradera. Lo es porque, a diferencia de otros Android de gama media, no permite guardar o enviar fotografías inapropiadas. Es más, su software puede hasta notificar automáticamente a los padres si se trata de hacer un nude.

Tone e20 es un smartphone de la compañía japonesa Tone Mobile diseñado y pensado para entornos familiares. Gracias a un Android modificado permite añadir algunas funciones parentales extra que actúan directamente sobre la cámara y el contenido multimedia del dispositivo.

Tone e20 tiene un sistema de triple cámara aparentemente normal, pero algunas fotografías simplemente no puede hacerlas.

Gama media con unos extras algo especiales

'Smartphone Protection' es el nombre que le ha dado Tone Mobile a toda una serie de funciones extra incorporadas en el teléfono para proteger, para proteger al usuario de cierto contenido y no para proteger al smartphone. Según la marca, es un sistema de inteligencia artificial que funciona con la cámara del Tone e20. Después de hacer una fotografía la analiza automáticamente para ver si es "inapropiada". De ser así aparece un mensaje indicando que la fotografía no puede ser tomada y que será borrada inmediatamente.

El mensaje que aparece en Tone e20 al tratar de hacer una fotografía "inapropiada".

No se queda ahí, si el smartphone ha sido enlazado al de un padre o adulto se le enviará una alerta con el lugar y el momento en el que se ha intentado hacer el nude. De hecho hasta se le envía tal fotografía pixelada, porque bueno, sí que se puede hacer la foto, pero no en el Tone e20. La marca dice que no se guarda en ningún servidor la imagen enviada.

Tanto la alerta como el sitema completo de detección de fotografías inapropiadas funciona por software, por lo que puede ser desactivado en el teléfono. En tal caso el Tone e20 funciona como un teléfono Android normal y corriente. Es una medida que según el fabricante han implementado para evitar la distribución de contenido sensible y posibles extorsiones a menores. Es un tema especialmente preocupante en Japón, donde por ejemplo las cámaras de los móviles hacen siempre un sonido (incluso en modo silencio) cuando se realiza una fotografía para evitar capturas a escondidas.

Por lo demás, el Tone e20 es un Android de gama media sin aparentemente ninguna otra característica realmente destacable. Trae una pantalla de 6,26 pulgadas y ratio 19,5:9 con resolución 1.520x720. Tres cámaras traseras (13 MP, 12 MP y 2 MP), almacenamiento de 64 GB, RAM de 4 GB y una batería de 3.900 mAh. Android 9, lector de huellas en la parte trasera y hasta reconocimiento facial son algunas de sus otras especificaciones.

El Tone e20 se vende en el país nipón por 19.800 yenes, que al cambio son unos 170 euros. La función parental es sin duda interesante, aunque más interesante es ver qué considera y qué no considera la IA de Tone Mobile como fotografías inapropiadas, ya que no han dad muchos detalles al respecto. Difícilmente este móvil llegará a Europa.

Vía | PetaPixel

Más información | Tone Mobile (Google Translate)