Motorola One Hyper: 64 megapíxeles y cámara pop-up para el nuevo gama media de la firma

Hace algunos meses se filtró un smartphone de Motorola que destaca por tener un frontal ocupado en su totalidad por la pantalla gracias a una cámara pop-up. Ahora sabemos que ese terminal existe, ya que Motorola acaba de anunciar el Motorola One Hyper, un dispositivo de gama media que apuesta por la fotografía con una cámara trasera de 64 megapíxeles y una cámara delantera de 32 megapíxeles que emerge del canto superior.

El dispositivo, afirman desde la empresa, se podrá reservar en España a partir del 16 de septiembre y su precio será de 299 euros. Resumiendo si ficha técnica, el Motorola One Hyper cuenta con el procesador Snapdragon 675, tiene 4 GB de memoria RAM y llega con Android 10 (no Android One) preinstalado.

Ficha técnica del Motorola One Hyper

MOTOROLA ONE HYPER DIMENSIONES Y PESO 161,8 x 76,6 x 8,9 mm

Unos 200 gramos PANTALLA IPS TFT LCD de 6,5 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)

Formato 19:9

395 ppp PROCESADOR Snapdragon 675

GPU Adreno 612 MEMORIA RAM 4 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB ampliables con tarjeta microSD CÁMARA TRASERA 64 MP f/1.9

Ultra gran angular (118º) de 8 MP f/2.2

ToF CÁMARA DELANTERA 32 MP f/2.0 BATERÍA 4.000 mAh

Carga rápida 45W SISTEMA OPERATIVO Android 10 CONECTIVIDAD Dual SIM híbrida

NFC

WiFi ac

Bluetooth 5.0

GPS OTROS Jack de auriculares

Lector de huellas trasero PRECIO 299 euros

Un todo pantalla con motor de gama media

Empezamos repasando el apartado estético, donde encontramos una trasera de plástico poco convencional. En ella encontramos el lector de huellas óptico centrado con el eje vertical del dispositivo, así como un módulo en la esquina superior izquierda que llega hasta el borde que aloja las dos cámaras, además de un pequeño texto que destaca los 64 megapíxeles. A su lado está el flash LED y en la zona inferior el logo de Motorola y el nombre de la marca.

Repasando los cantos, a la derecha tenemos los botones de volumen y el de bloqueo/encendido. El canto izquierdo queda limpio y en la zona inferior se ha colocado el puerto USB tipo C, así como los altavoces (con Dolby Sound). Finalmente, en el canto superior tenemos el slot para la tarjeta SIM y el puerto jack de 3,5 mm para auriculares.

Según Motorola, el panel de 6,5 pulgadas ocupa el 90% del frontal

Pasamos así a hablar de la pantalla. Esta ocupa el 90% del frontal, según Motorola, y se trata de un panel IPS TFT LCD de 6,5 pulgadas con formato 19:9 y resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles). A la práctica, eso se traduce en una densidad de 395 píxeles por pulgada. No hay notch gracias al mecanismo pop-up que esconde la cámara delantera, aunque sí una ínfima barbilla en la zona inferior.

Conocido por fuera, pasemos a hablar de lo que tenemos en su interior. El Motorola One Hyper monta un procesador Snapdragon 675, un SoC de ocho núcleos a una velocidad máxima de 2 GHz y AI Engine, un motor de Qualcomm pensado para tareas de inteligencia artificial. La GPU es la Adreno 612, que se mueve a una velocidad de 845 MHz. Le acompañan 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno ampliables con tarjetas microSD hasta 1 TB.

Por último, cabe hablar del sistema operativo y la batería. Motorola no se ha quedado corta montando una batería de 4.000 mAh que, afirman, es capaz de ofrecer hasta 38 horas de autonomía y de cargar a hasta 45W. El sistema operativo es Android 10 sin capa de personalización, algo propio de los terminales de la marca, aunque no Android One (a pesar de que el terminal sea de la gama Motorola One).

La cámara sube hasta los 64 megapíxeles

Uno de los argumentos de este Motorola One Hyper es la cámara, y es que en la parte trasera monta un sensor de 64 megapíxeles con apertura f/1.9 y píxeles 0,8 micras que, en la práctica, hará fotos de 16 megapíxeles gracias a la tecnología Quad Pixel (también conocida como Pixel Binning). El sensor secundario es un ultra gran angular (118º) de ocho megapíxeles con apertura f/2.2 y píxeles de 1,12 micras. Por último, tenemos un ToF con enfoque láser y flash LED.

En cuanto a los selfies (recordemos, la lente está escondida en el mecanismo pop-up), el sensor tiene una resolución de 32 megapíxeles con apertura f/2.0 y píxeles de 0,8 micras que, de nuevo, se valdrá de la tecnología Quad Pixel para sacar fotos más luminosas de ocho megapíxeles. La cámara trasera es capaz de grabar en 4K a 30 FPS y la delantera soporta hasta FullHD a 60 FPS.

Las cámaras están potenciadas por inteligencia artificial, por lo que cuenta con funciones como Smart Composition (que reconoce la escena para encuadrar al sujeto), Shot Optimization (que sugiere cambiar a diferentes modos según la escena), AI Portrait Ligthing (unos filtros de luz que se aplican en los retratos) y Auto Smile Capture (que saca la foto cuando detecta una sonrisa).

Versiones y precio del Motorola One Hyper

Como decíamos anteriormente, el Motorola One Hyper se podrá reservar a partir del 16 de septiembre en España a un precio de 299 euros para la única versión de 4/128 GB. Estará disponible en dos colores (azul océano profundo y orquídea fresca, azul y rosa, en otras palabras) y, que esté confirmado, se podrá conseguir a través de la web de marca.