Motorola Moto G200: el nuevo gama alta de Motorola llega a tope de potencia y hercios a un precio de derribo

Motorola vuelve a la carga. La compañía acaba de presentar una buena batería de dispositivos, siendo el más llamativo y potente el Motorola Moto G200. Se trata de un smartphone que monta el procesador Snapdragon 888+ y que promete ofrecer una experiencia premium a un precio bastante interesante.

Y es que el Motorola Moto G200 se podrá comprar en Europa a finales de noviembre por un precio de 449,99 euros. Estará disponible en una versión de 8/128 GB y en color azul. Hechas las presentaciones, vamos a conocerlo mejor.

Ficha técnica del Motorola Moto G200



MOTOROLA MOTO G200 DIMENSIONES Y PESO 168,07 x 75,53 x 8,89 mm 202 gramos PANTALLA IPS/LCD de 6,8 pulgadas Resolución FullHD+ Tasa de refresco: 144 Hz HDR10+ DCI-P3 PROCESADOR Snapdragon 888+ GPU Adreno 660 MEMORIA RAM 8 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERa 108 MP f/1.9 Gran angular 13 MP f/2.2 Profundidad 2 MP CÁMARA DELANTERA 16 MP f/2.2 BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida 33W SISTEMA OPERATIVO Android 11 CONECTIVIDAD WiFi 6E 5G Sub-6 GHz USB tipo C OTROS Lector de huellas lateral Botón para Google Assistant Resistencia IP52 Dolby Atmos PRECIO 449,99 euros

Grandote y sin escatimar en hercios

Como siempre, comenzamos hablando del diseño. El terminal de Motorola no tiene grandes florituras, sino que la firma ha apostado por un diseño más sobrio, con una trasera sencilla y un módulo en la zona superior que aloja las tres cámaras, de las cuales hablaremos un poco más adelante. Pesa unos 200 gramos y tiene un grosor de casi nueve milímetros, por lo que es más bien grandote.

Al tener una pantalla IPS el lector de huellas no se ha podido integrar debajo de la pantalla, pero eso no significa que no lo tenga. El Moto G200 tiene el lector de huellas en el lateral y, además, un botón dedicado a Google Assistant en la parte izquierda. Lo que no tiene tampoco es jack de auriculares.

En cuanto a la pantalla, el Motorola Moto G200 incorpora un panel IPS/LCD de 6,8 pulgadas con resolución FullHD+ y 144 Hz de tasa de refresco, que no está nada mal y se queda a la altura de las tasas de refresco que vemos en terminales mucho más caros. La pantalla está perforada por la zona superior para alojar la cámara interna y reducir los marcos, aunque estos últimos siguen haciendo acto de presencia.

Que no falte potencia

¿Y qué hay Motorola no ha escatimado en componentes. La compañía ha dotado a su nuevo gama alta de 8 GB de memoria RAM LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1 que acompañan al ya conocido procesador Snapdragon 888+. Sobre el papel, el rendimiento del dispositivo apunta maneras. Habrá que esperar a probarlo para salir de dudas.

El Motorola Moto G200 es compatible con redes 5G Sub-6 Ghz y WiFi 6E

Por otro lado, el sistema operativo es Android 11 (con la capa de Motorola, que es muy parecida a Android Puro con algunos ajustes adicionales). Una de las novedades que trae es que podemos conectar el móvil a un monitor o una tele y usarlo como un PC, una solución similar a la de Samsung Dex. A todo esto le da vida una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W, pero son carga inalámbrica.

Finalmente, y en lo referente a cámaras, el conjunto trasero lo componen un sensor principal de 108 megapíxeles con tecnología UltraPixel (combina nueve píxeles en uno), un gran angular de 13 megapíxeles y un sensor de profundidad de dos megapíxeles. Los selfies quedan en manos de un sensor de 16 megapíxeles (que, de nuevo, combina cuatro píxeles en uno para conseguir más luz).

Versiones y precio del Motorola Moto G200

Tal y como indicábamos anteriormente, el Motorola Moto G200 se podrá comprar en una versión de 8/128 GB y en color azul. Su precio será de 499,99 euros y estará disponible en Europa en las próximas semanas.