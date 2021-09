Motorola Edge 20 Pro, análisis: el Motorola más ambicioso hasta la fecha solo tiene un pecado

El Motorola Edge llegó en septiembre de 2020, con un nombre que indicaba pantalla curva y rozando con los dedos la gama alta. Motorola ha querido darle una vuelta de tuerca a esta familia Edge dejando a un lado la curva, subiendo el listón en potencia y ofreciendo al mercado una alternativa de gama alta a un precio relativamente contenido.

Pasa por nuestra mesa de análisis el Motorola Edge 20 Pro, el móvil más potente hasta la fecha de la compañía dispuesto para competir con lo mejor del mercado.

Ficha técnica del Motorola Edge 20 Pro



MOTOROLA EDGE 20 PRO DIMENSIONES Y PESO 163 x 76 x 7,99 mm

190 gramos 185 gramo (cuero vegano) PANTALLA OLED de 6,7 pulgadas Resolución FullHD+ Tasa de refresco: 144 Hz Táctil de refresco táctil: 576 Hz

Formato 20:9 HDR10+ DCI-P3 PROCESADOR Snapdragon 870 MEMORIA RAM 12 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 256 GB UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 108 MP (1/1,52", 0,7μm), f/1.9

Tele 8 MP, zoom óptico 5x, f/3.4, OIS

UGA-macro 16 MP (119º), f/2.2 CÁMARA DELANTERA 32 MP, f/2.25 BATERÍA 4.500 mAh

Carga rápida 30 W SISTEMA OPERATIVO Android 11 CONECTIVIDAD Wi-Fi 6

2.4/5 GHz

Bluetooth 5.1 NFC

GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo dual SIM OTROs IP52 3 micrófonos precio 699 euros

Diseño: premium por (casi) todos los costados

El Motorola Edge 20 Pro no esconde sus ambiciones de gama alta en el acabado. El terminal está rematado en su parte trasera por un cristal mate, grandes noticias para que no queden huellas marcadas ni resbale demasiado.

A pesar de tener un sensor de gran tamaño, el módulo no sobresale mucho más de lo habitual: es grande, pero no masivo

El módulo de cámaras sobresale, aunque no en exceso, quedando muy bien integrado en el cuerpo de terminal. Dicha parte trasera no es demasiado curva, al contrario que en la generación anterior, pero la sensación de agarre es bastante buena a pesar de ser un terminal bastante grande.

Todos los botones del Motorola Edge 20 Pro están demasiado altos, ninguno se alcanza fácilmente.

No son tan premium los biseles que rodean al terminal, bien rematados, pero acabados en plástico en este caso. En dichos laterales encontramos el mayor pecado a nivel de diseño en este Motorola: la botonera. En el lado derecho tenemos botones de volumen y lector de huellas. Están ubicados en la parte más alta del marco y, teniendo en cuenta que el móvil supera los 16 centímetros de alto, es sencillamente imposible llegar con el dedo en una posición natural.

Lo mismo sucede con el botón del lado izquierdo, dedicado a Google Assistant. Está ubicado muy alto, por lo que es bastante incómodo. La construcción de la botonera es bastante sólida, no bailan lo más mínimo y dan buena sensación al pulsar. Nos hubiera gustado que el lector de huellas tuviese algo más de superficie, ya que su pequeño tamaño perjudicará la experiencia de uso, como explicaremos algo más adelante.

La parte superior del dispositivo queda limpia y, en su parte inferior, encontramos el único altavoz del dispositivo, el puerto USB-C y la bandeja para la tarjeta SIM. En líneas generales el diseño está bastante logrado, con el único pecado de tener una botonera demasiado alta.

Si giramos el terminal y miramos su parte frontal, vemos un terminal muy bien aprovechado, con un 89% de frontal ocupado según GSMarena. Las esquinas están redondeadas y no se clavan. El agujero en pantalla, del que hablaremos más adelante, se acaba camuflando muy bien en algunas apps y nos olvidamos de él en unas pocas horas.

Si hablamos de dimensiones, el Motorola Edge 20 Pro se mantiene en la línea de lo que solemos ver en gama alta. Se trata de un dispositivo que supera los 16 centímetros de alto, pero que logra contener su peso hasta los 190 gramos. Quedarse por debajo de los 200 gramos es una ventaja competitiva frente a muchos de sus rivales, ya que no nos cansamos demasiado de sostenerlo en la mano.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cc) Motorola Edge 20 Pro 163 76 8 180 6,43 4.500 123,88 99,1 OnePlus Nord 2 158,9 73,2 8,25 189 6,34 4.500 116,31 95,96 Realme 8 Pro 160,6 77,3 8,1 176 6,4 4.500 124,14 100,36 Xiaomi Mi 11 Lite 160,53 75,75 6,81 159 6,55 4.250 121,6 82,81 Samsung Galaxy S21 151,7 71,2 7,9 171 6,7 4.000 108,01 85,33 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 iPhone 12 Pro 146,7 71,5 7,4 187 6,1 2.815 104,89 77,61

Al ser un móvil tan alto, es bastante complicado usarlo con una mano, al menos si queremos llegar a todos los rincones de su panel. Pese a esto, el peso y su diseño trasero ayudan a que sea un teléfono cómodo de usar, del que podemos disfrutar durante horas. En definitiva, un terminal a la altura de lo esperado, en el que hemos echado en falta el aluminio para que compitiese cara a cara con los mejores acabados de la gama alta.

Pantalla: digna de las grandes ligas

El principal problema del Motorola Edge, como indicamos en su análisis, era su excesiva curva en el panel: estética, pero poco funcional. Motorola llega con la lección aprendida en el Edge 20 Pro, con un panel plano, de 6,7 pulgadas, con tecnología Full HD+ y tasa de refresco de 144Hz. La resolución es más que suficiente, aunque la compañía no se anima todavía a dar el salto al Quad HD+.

El panel del Motorola Edge 20 Pro nos ha convencido. Es espectacular a nivel de brillo, está bien calibrado, tiene buenos ángulos de visión y es muy díficil sacarle peros. Es un panel muy similar al que encontramos, por ejemplo, en el Samsung Galaxy S21+.

El panel del Motorola Edge 20 Pro es espectacular a nivel de brillo, tasa de refresco y respuesta táctil

Los colores están bastante saturados por defecto, aunque recomendamos dejarlos configurados en este modo, ya que el 'Natural' tinta demasiado la pantalla de amarillo. Aquí no hay notch ni mecanismos, agujero en pantalla centrado, del que nos olvidamos en unas pocas horas. Al ser un panel AMOLED no hay ningún tipo de sombreado en el mismo, y su tamaño es medio.

A nivel de tasa de refresco contamos con 144Hz. Podemos activar tres modos: modo a 60Hz, modo adaptativo a 120Hz y modo forzado a 144Hz. Siendo honestos, la diferencia entre 120 y 144Hz es sencillamente imperceptible al ojo humano, por lo que recomendamos dejar activo el modo automático a 120Hz, que funciona de escándalo.

Destacar asimismo la tasa de refresco táctil, de 576Hz. La traducción al mundo real de este número es que el panel del Motorola Edge 20 Pro responde de inmediato, dando una sensación de fluidez aún mayor. Aquí el Motorola Edge 20 Pro da una de las mejores experiencias táctiles del mercado, siendo su panel más sensible que muchos de sus competidores.

Respecto a las opciones de software del panel contamos con opciones interesantes, como la activación rápida de la pantalla dividida, pantalla atenta (no se apaga mientras la miramos), modo antiparpadeo o pantalla inteligente para activar el panel al recibir notificaciones, entre otros.

Rendimiento: sobresaliente, sin medias tintas

Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna de tipo UFS 3.1. Si le sumamos a esto la ligera capa de personalización de Motorola, el cóctel tiene el sabor esperado. El rendimiento de este Motorola es sobresaliente, una de las mejores experiencias en gama alta. No hay rastro de lag, los tiempos de apertura son mínimos, la RAM es capaz de gestionar varios juegos pesados en segundo plano y la baja latencia del panel ayuda a que la experiencia sea aún mejor.

Pese a llevar un Snapdragon 888 el calor no es excesivo cuando abusamos de CPU y GPU. Hay un ligero calentamiento en la parte superior, pero nada grave. 256 GB de memoria es asimismo una cantidad más que suficiente para todo el multimedia y aplicaciones que queramos instalar, por lo que no estamos limitados en ningún punto con este Motorola.

Os dejamos con los benchmarks de este Motorola para que podáis ver cómo rinde en comparación de algunos de sus rivales directos.

MOTOROLA EDGE 20 PRO SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA iPHONE 12 PRO XIAOMI MI 11 ULTRA ONEPLUS 9 PRO HUAWEI P40 PRO PROCESADOR Snapdragon 888 Exynos 2100 Apple A14 Bionic Snapdragon 888 Snapdragon 888 Kirin 990 RAM 8 GB 12 GB 6 GB 12 GB 12 GB 8 GB GEEKBENCH 5 1.106 / 2.678 991 / 3.272 1.614 / 4.148 1.127 / 3.663 1.105 / 3.603 943 / 2.527 3D MARK (SLINGSHOT) Maxed out 9.226 - Maxed out (Maxed out) 8.726 PC MARK WORK 12.928 14.043 - 11.691 11.919 9.476

Biometría

El lector de huellas es demasiado pequeño y está muy alto.

A nivel biométrico contamos con el clásico sistema de reconocimiento facial 2D basado en la cámara frontal del dispositivo. Funciona de forma rápida y podemos configurarlo para que se salte la pantalla de bloqueo, desbloqueando así directamente el dispositivo. Es un método eficaz, aunque no demasiado seguro.

Respecto al lector de huellas lateral, la experiencia deja bastante que desear. En primer lugar está demasiado alto, por lo que cuesta mucho más de la cuenta llegar a un botón tan básico. En segundo lugar, la superficie del botón es escasa, por lo que buena parte del dedo queda fuera y le cuesta reconocerlo. Y, en tercer lugar, la tasa de error es alta. Aunque pongamos el dedo en su sitio suele fallar bastante, por lo que hemos acabado usando el reconocimiento facial en la mayoría de ocasiones.

Software: muy Motorola y mucho Motorola

Motorola sigue apostando por su capa de personalización basada en la versión más limpia de Android. Aunque no lo parezca, todo está modificado, desde el launcher hasta los submenús del menú de ajustes. No obstante, Motorola logra partir de la base stock de Android y añadir solo lo necesario. El bloatware del dispositivo es mínimo, con tan solo un par de apps propias (Moto y notificaciones de Motorola) necesarias para que la capa funcione correctamente.

Hasta 15 GB de RAM en este Motorola.

Contamos con interesantes funciones de personalización, con un menú de 'estilos' que nos permite aplicar distintos temas (muy ligeros, eso sí) al sistema, así como crear los nuestros. Curioso asimismo que, en un dispositivo con 12 GB de RAM, podemos ampliar la RAM a 15 GB de forma virtual. El sistema emplea 3 GB de la memoria UFS 3.1 para virtualizarlos y ofrecer 15 GB, una función que hemos probado y con la que no hemos notado cambios, ya que no nos ha faltado RAM en ningún momento.

Donde hemos notado algún problema ha sido con el sistema nativo de gestos de Android. En repetidas ocasiones, el gesto para invocar la multitarea no ha respondido, teniendo que deslizar repetidas veces sobre la barra central para activarlo. No es más que un bug solventable en futuras actualizaciones, pero ha sido algo molesto contar con un error en un gesto tan básico.

La función más destacada en este Motorola Edge 20 Pro es Ready For, una nueva experiencia de Motorola para disfrutar del móvil conectado a una pantalla. Podemos usar Ready For con un cable HDMI a tipo C o de forma inalámbrica, tanto con PC como con televisión. Si usamos PC, por el momento, será necesario que tenga Windows 10 instalado, ya que no es compatible con Mac.

Ready For es muy similar a soluciones como el DeX de Samsung. Podemos usar el móvil en modo de escritorio, conectado a teclado y ratón, con apps que se adaptan a la interfaz de la pantalla del PC o televisión. El funcionamiento es sobresaliente tanto con cable como de forma inalámbrica.

Autonomía

Este teléfono es un titán en autonomía.

El Motorola Edge 20 Pro cumple de sobra con sus 4.500mAh, cifra que le permite sobrepasar el día de uso con unas 8 horas de pantalla con el modo adaptativo a 120Hz. Subir a 144Hz no tiene demasiado impacto, y siempre podemos apostar por los 60Hz si queremos raspar alguna hora extra, pero vistos los números nos hemos mantenido en el modo adaptativo.

Las cifras de autonomía de este terminal son excelentes: sobrepasamos el día de uso con unas cuantas horas de pantalla

La carga rápida es de 30W, por lo que carga en aproximadamente una hora y media. Además, el terminal permite carga optimizada hasta el 80%, e incluso un modo de protección a la sobrecarga, para que deje de cargar si lo dejamos enchufado durante tres días. No contamos con carga inalámbrica ni carga inalámbrica reversible, aunque quedamos más que contentos con las cifras de esta batería.

Cámaras: la gran asignatura pendiente

A pesar de que el Motorola Edge 20 Pro es un dispositivo de gama alta, el gran spoiler es que la cámara no lo es. En esta generación contamos con un sensor principal de 108 megapíxeles que, por defecto, dispara a 12 megapíxeles. Le acompaña un sensor periscópico de 8 megapíxeles con estabilizador óptico y un ultra gran angular de 16 megapíxeles. Para la cámara frontal Motorola ha apostado por un sensor de 32 megapíxeles.

Antes de hablar de los resultados, vamos a dar un repaso a la aplicación de cámara. En esta generación se le ha dado un lavado de cara respecto a lo que encontramos en el anterior Edge, así que veamos lo que esconde.

App de cámara

Poco intuitiva, así es la app de cámara del Motorola Edge 20 Pro. La compañía deja en manos del usuario que las opciones más básicas queden a la vista. Es decir: si queremos el modo retrato o modo noche en la barra inferior de modos, hay que configurarlos manualmente. Para ello hay que irse hasta el apartado de 'más ajustes' y arrastrar los distintos modos a la barra.

Desde la interfaz principal solo podemos configurar flash, temporizador, fotos animadas y relación de aspecto, quedando el resto de configuraciones en el menú de ajustes de la app de cámara. Este está bien ordenado por categorías, para que podamos realizar ajustes de fotografía, video, captura general y demás.

Comentar que, a pesar de contar con un Snapdragon 888, el Motorola Edge 20 Pro dispara bastante lento. Si a esto le sumamos que la cámara principal no tiene estabilizador óptico, es bastante sencillo que las fotografías salgan movidas, un gran inconveniente en un móvil de este precio.

Cámaras traseras de día

Hay algunos elementos quemados en la imagen y el detalle es suficiente, aunque no muy alto.

Por el día el Motorola Edge 20 Pro queda por debajo de lo esperado. El procesado es bastante agresivo, fallando sobre todo en color y nitidez. Las fotografías están algo empastadas y el look general de la escena es artificial. Para usuarios medios sin demasiada exigencia, no deja de ser una cámara válida, pero en el rango de precio en el que quiere competir empezamos a exigir un procesado algo más depurado.

El HDR Auto, recomendable llevarlo siempre encendido.

Aunque a veces no logra rescatar información de las sombras aunque esté activo.

El trabajo del HDR es algo inconsistente. Funciona de forma automática y recomendamos dejarlo activo siempre, ya que perdemos prácticamente todo el rango dinámico del sensor si lo desactivamos. No obstante, pese a estar activo, le cuesta bastante recuperar información de las sombras. y mantener los cielos a raya. Es fácil encontrar partes de la escena sobreexpuestas al tiempo que algunas sombras apagadas.

El desempeño del ultra gran angular está en la tónica del sensor principal. Las fotografías tienen un rango de visión mucho más amplio, por lo que se agradece la inclusión de este sensor, aunque el procesado deja que desear. Como es habitual, este sensor es bastante menos nítido, por lo que no podemos esperar la misma calidad que encontramos en la cámara principal.

0.5x | 1x | 5x

El procesado sigue estando algo empastado, pero nos alegra tener 5 aumentos ópticos con OIS.

El sensor periscópico es, probablemente, el factor más diferencial de esta cámara. Nos permite hacer zoom de cinco aumentos de forma muy estable, ya que tiene OIS integrado. Se trata de una inclusión a aplaudir en este rango de precio y dan bastantes ganas de jugar con él. Eso sí, su pecado es la nitidez, ya que el procesado vuelve a empastar la imagen.

El recorte es bueno, aunque el procesado de los rostros es algo extraño.

El modo retrato no funciona mal. El recorte es correcto, el bokeh algo artificial pero los resultados nos han gustado. No viene para competir con los mejores retratos del momento, pero podemos obtener fotografías muy aprovechables con este modo. En el visor tendremos una vista previa de cómo quedará, aunque al procesarse en la galería se verá mucho mejor que a través del propio visor.

Cámara por la noche

Por la noche el Motorola Edge 20 Pro mantiene lo visto durante el día. Resultados aceptables, pero por debajo de lo esperado en su rango de precio. En este caso apreciamos una notable falta de nitidez, así como algunos problemas de HDR para gestionar las altas luces artificiales (farolas, focos, etc.). El modo noche ayuda a mejorar la escena, por lo que recomendamos activarlo.

Acerca del modo noche, saber que trata de forzar los bordes de la imagen para ganar nitidez, por lo que tenemos una imagen con algo más de detalle a cambio de un look un poco más artificial. La ganancia en luminosidad no es demasiado notable, pero es un modo noche válido para ganar detalle mediante software.

El ultra gran angular tiene algunos problemas para rescatar detalle por la noche. Además, el modo noche no funciona con este sensor, tan solo con el principal, por lo que quedamos limitados al procesado habitual y a la calidad del sensor.

Selfie

Modo retrato en la cámara delantera.

El selfie es otro de los puntos débiles en cámara. La imagen apenas tiene nitidez, además de procesar el rostro de forma algo empastada, eliminando las texturas. También hay problemas con el HDR, que quema el cielo por completo. Podremos usar esta cámara para hacer algún autoretrato eventual, pero no debemos esperar gran calidad de ella.

Selfie en modo retrato.

Cuando cae la noche el selfie, por suerte, mantiene el tipo. No es el mejor selfie de su segmento, pero por la noche nos ha gustado incluso más que de día, ya que aquí logra mantener bastante luminosidad. Seguimos echando en falta más detalle, ya que la cara sigue saliendo algo borrosa, pero los resultados no caen tanto como se podría esperar en un selfie nocturno.

Vídeo

La grabación de vídeo no es el fuerte en este Motorola Edge 20 Pro. Se comporta suficientemente bien hasta 4K 60 FPS (podemos grabar en 8K, pero perdemos por completo la estabilización), aunque observamos de nuevo algunos problemas en HDR. La estabilización en Full HD tampoco brilla demasiado. En líneas generales, tenemos una calidad de vídeo más cercana a la gama media.

Motorola Edge 20 Pro, la opinión de Xataka

Motorola ha querido hacer los deberes a nivel de hardware con este Motorola, y han quedado bien hechos. Es un móvil bien acabado, con potencia de sobra, una pantalla de sobresaliente, batería suficiente para aguantar el día y un software que es una auténtica delicia. Si lo que buscamos es una ROM limpia y potencia de sobra, este Motorola cumple de sobra con su propósito.

El Motorola Edge 20 Pro enamora por su rendimiento y software. El resto del hardware cumple, siendo la cámara el principal punto débil del terminal

El principal inconveniente aquí es la cámara. Contar con zoom periscópico de cinco aumentos enamora, pero la calidad final de las fotografías desencanta. El Edge 20 Pro compite más en el rango de los 300/500 euros en disparos habituales, quedando bastante lejos de la gama alta. El zoom le da ventaja competitiva frente a la gama media-premium, pero el procesado final ensombrece la experiencia.

Echamos en falta también algo más de ambición en el sonido. Un móvil de 700 euros debe contar con doble altavoz, algo que empezamos a encontrar incluso en gamas muy económicas. Salvando estos pecados, el Motorola Edge 20 Pro es una alternativa a considerar.

8.9 Diseño9 Pantalla9,25 Rendimiento9,5 Cámara7,5 Software9 Autonomía9 A favor El diseño es espectacular: elegante y cómodo.

La pantalla está a la altura de cualquier flagship.

El rendimiento es superlativo, uno de los móviles más rápidos del mercado. En contra La cámara tiene demasiado margen de mejora.

Pide un doble altavoz a gritos.

Por este precio se agradece un extra de carga rápida.



