Moto G8 Plus y Moto E6 Play: más batería y megapíxeles para el móvil más potente de la casa y un escudero con un competitivo precio

Este año Motorola se ha encargado de rellenar los escaparates más que nunca con tres hornadas diferenciadas de móviles, añadiendo una segunda ronda de los Moto G a la más reciente serie de Motorola One. Hoy era el día de los nuevos Moto G8 Plus y Moto E6 Play, presentando un nuevo teléfono de estas dos gama y trayendo al Moto One Macro al mercado europeo.

Lo que vemos, por tanto, es que no se trata per se de una nueva línea de Moto G salvo por el G8 Plus. Lo que tienen en común es que los tres renuncian al característico módulo circular que aún vimos en los Moto G7 Play, Moto G7 Power, Moto G7 y Moto G7 Plus, los cuales además ven su protagonismo algo más recortado que en otras ocasiones al llegar ahora sus iteraciones.

Ficha técnica de los Moto G8 Plus, Moto E6 Play y Moto One Macro

Moto E6 Play Moto G8 Plus Pantalla 5,5 pulgadas IPS

Resolución HD+ (1.440 x 720 px) 6,3 pulgadas IPSResolución 2.280 × 1.080 px (19:9) Dimensiones y peso Por determinar Por determinar

188 gramos Procesador MediaTek MT6739 Snapdragon 665 RAM 2 GB 4 GB Almacenamiento 32 GB (ampliable por microSD) 64/128 GB (ampliable a 512 GB por microSD) Cámara trasera 13 MP Triple: 48 MP f/1.7

16 MP gran angular f/2.2 117º

5 MP f/2.2 profundidad Cámara frontal 5 MP 25 MP f/2.2 Batería 3.000 mAh 4.000 mAh + carga rápida 18 W Software Android 9 Pie Android 9 Pie Conectividad Bluetooth 4.2, sin NFC Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Bluetooth 5.0, GLONASS, GPS, NFC para mercado europeo Otros Radio FM, lector de huellas trasero Radio FM, lector de huellas trasero, USB tipo C 2.0, jack de 3,5 mm/td> Precio 109 euros 269 euros

Moto G8 Plus

Empezando por el que se presenta como tope de esta familia de Motorola, el Moto G8 Plus tiene una pantalla de 6,3 pulgadas y resolución FullHD+ (2.280 × 1.080 px) con ratio 19:9 y notch para la cámara frontal. Una diagonal que no se aleja mucho de lo que vimos en su predecesor, optando igualmente por el notch para maximizar la superficie de pantalla.

En el corazón del Moto G8 Plus encontramos el Snapdragon 665, un procesador de la remesa de gama media de Qualcomm de este año, un procesador optimizado para mejorar la experiencia en el juego entre otros añadidos. La RAM en este caso queda en 4 GB y el almacenamiento es de 128 GB UFS 2.1.

Lo que cambia menos es el software, aunque por una buena razón: la marca mantiene su esencia, a su vez seña de identidad, con pocos añadidos sobre Android stock. Añadidos como las Acciones Moto, aportando algunas funciones para que el manejo pueda personalizarse y acomodarse en mayor grado.

La batería es otro elemento diferencial. Por su parte, el Moto G8 Plus mejora a su predecesor con una pila más grande, pasando de aquellos 3.000 mAh del G7 Plus a los 4.000 mAh. Además, han comentado que han mejorado la parte del audio, lo cual tendremos que esperar a comprobar hasta que lo podamos usar.

Aprovechando las capacidades fotográficas del sensor y la moda en sensores, el Moto G8 Plus integra una triple cámara trasera con un sensor de 48 megapixeles para la cámara principal, con pixel binning. La cámara secundaria es un gran angular con un sensor de 16 megapixeles y se mantiene el sensor dedicado a capturar información de profundidad, de 5 megapíxeles, todo ello acompañado del enfoque láser.

En el frontal vemos un sensor de 25 megapixeles, también mayor resolución que la del G7 Plus (12 megapíxeles). Y en cuanto a la app y las funciones de software, Motorola se suma al carro de los modos noche con el modo Night Vision, además de incorporar la función de cámara de acción en el gran angular como el Moto One Action.

Moto E6 Play

La propuesta más contenida y económica de los nuevos Motorola, buscando ser un rival más en la gama de entrada. Se trata del heredero del Moto E6 Plus, el cual pudimos probar a fondo hace pocos días y que queda un poco por encima de precio con respecto a este nuevo E6, más básico.

El frontal es muy distinto a los Moto G y tenemos unos marcos considerables, aunque albergando lo que parece el altavoz principal combinado con el auricular, dado que no vemos una ranura para el mismo en la parte inferior u otra ubicación (estamos a la espera de poder confirmarlo). El móvil integra una pantalla de 5,5 pulgadas, también IPS pero de resolución HD+.

Viene en dos colores (negro y azul) y presenta un acabado brillante bastante llamativo fabricado en plástico. En la parte trasera, el lector de huellas colocado debajo del módulo para la cámara trasera, que va acompañada del flash.

La marca sigue limitando sus móviles de gama de entrada a nivel de conexión y en este caso vemos microUSB tradicional. La batería también es algo más modesta que la del G8 Plus, aunque quedando a la altura de los G7. Se trata de una pila de 3.000 mAh, por confirmar si dispone de algún tipo de carga rápida.

Precio y disponibilidad de los Moto G8 Plus y el Moto E6 Play

El Moto G8 Plus estará disponible en dos colores, rojo y azul. Los precios que de momento conocemos son los siguientes:

Moto G8 Plus con 4GB/64GB: 269 euros .

. Moto G8 Plus con 4GB/128GB: precio por determinar.

Por su parte, el Moto E6 Play estará disponible en diciembre por 109 euros, quedando así como opción más básica y asequible.

