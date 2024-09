Llevo un año usando el iPhone 15 Pro Max en mi día a día. Esta ha sido mi experiencia 24/7 con él, en vídeo

Casi un año ha pasado desde que Apple presentase el iPhone 15 Pro Max. Es su buque insignia y también ha sido durante este año mi móvil personal. Con él he hecho más de 10.000 fotos y grabado más de 1.500 vídeos. Lo he llevado de viaje, lo he usado para trabajar, ha sido mi pantalla de cine y series, mi reproductor de música, mi consola y mi principal herramienta para usar redes sociales. Ha llovido mucho desde que lo saqué de la caja y hoy te cuento mi experiencia 24/7.

Aunque todos los detalles puedes encontrarlo en el vídeo sobre estas líneas, os puedo adelantar que el titanio ha demostrado ser un material duradero y muy elegante. Cierto es que siempre lo he llevado con funda, pero no he apreciado signos de desgaste a pesar del tiempo que llevo con él.

La pantalla sigue siendo tan buena como en generaciones anteriores, así como el brillo. Lo mismo podemos decir del rendimiento, aunque la realidad es que el teléfono tiende a calentarse. Pasaba mucho al principio y, si bien el problema se ha corregido parcialmente vía software, todavía es posible notar cierto aumento llamativo de la temperatura. Es muy evidente al usar el GPS en el coche o grabar mucho en 4K, sobre todo ahora en verano.

iPhone 15 Pro Max | Imagen: Xataka

En lo que concierne a la cámara, sin sorpresas. Es una cámara muy juguetona y la he disfrutado, aunque hay cosas a mejorar, como el tratamiento de las luces altas y el HDR. Por último, y ya hablando de la batería, solo puedo decir que es una pasada. No solo por autonomía, sino porque 272 ciclos de carga después su capacidad está al 95%.

Este es un resumen rápido, pero toda la información y más detalles se pueden encontrar en el vídeo. Aprovecho para hacer un recordatorio rápido: el próximo 9 de septiembre tenemos evento de Apple y conoceremos los nuevos iPhone 16, así que se vienen cositas.

Imágenes | Xataka

