Nuevo plegable compacto a la vista: Huawei presentará el P50 pocket a finales de mes

Huawei ha puesto fecha de presentación al Huawei P50 Pocket, un dispositivo sobre el que han guardado completo silencio y del que aún no se ha filtrado nada. Según la imagen promocional que ha dejado ver la compañía, podría tratarse de un plegable compacto, una alternativa más contenida a nivel de dimensiones respecto al Huawei Mate X.

Si bien se esperaba un Huawei Mate V para finales de año, parece que no habrá rastro del mismo (al menos en 2021). El Huawei P50 Pocket será, salvo sorpresa, el último móvil de Huawei para este curso.

Compact yet powerful, that's #HUAWEIP50Pocket.



Coming soon. pic.twitter.com/7JKN8uL3Al