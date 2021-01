El Huawei Mate X2 ve filtradas sus posibles especificaciones: pantalla de ocho pulgadas, pliegue hacia dentro y más

Llevamos algún tiempo oyendo hablar del Huawei Mate X2, el próximo plegable de Huawei. La firma china ya tiene en el mercado el Huawei Mate X y el Huawei Mate Xs, así que tiene sentido que tarde o temprano veamos una nueva versión. El Mate X2 apareció recientemente en TENAA hace algunas semanas y ahora el filtrador Digital Chat Station, un leaker de Weibo que tiene bastante recorrido en el mundillo de los leaks, ha publicado las que, asegura, son sus especificaciones.

Como siempre que hablamos de filtraciones, antes de nada conviene recordar que estamos hablando de eso, filtraciones. No es información oficial y, como tal, es mejor coger los datos con pinzas. No sabremos las especificaciones oficiales hasta que Huawei presente el dispositivo. Dicho lo cual, y teniendo esto presente, repasemos la filtración.

Un plegable parecido al Galaxy Fold

El pasado mes de noviembre apareció en TENAA el TET-AN00/TET-AN10, que se cree que es el Mate X2. Cabría esperar, viendo el historial de plegables de Huawei, que este nuevo terminal se plegase hacia fuera, pero Digital Chat Station afirma que será todo lo contrario. En lugar de tener la pantalla mirando hacia el exterior, el leaker apunta que el Mate X2 se plegará hacia dentro, como si fuera un libro, tal y como hace el Galaxy Fold.

Como el modelo de Samsung, la filtración sugiere que el Mate X2 tendrá dos pantallas. La principal, la que se pliega hacia dentro, sería de 8,01 pulgadas con resolución 2.480 x 2.200 píxeles, mientras que la secundaria, que seguramente esté fuera y sea accesible cuando usemos el móvil plegado, sería de 6,45 pulgadas con resolución 2.700 x 1.160 píxeles. En alguna ocasión se ha deslizado que tendrá una tasa de refresco de 120 Hz, pero Digital Chat Station no ha mencionado nada al respecto.

El dispositivo no será precisamente pequeño. De acuerdo al leaker, tendrá unas dimensiones de 161,8 x 145,8 x 8,2 milímetros y pesará ni más ni menos que 295 gramos, lo mismo que el Huawei Mate X original. Bajo el capó montará una batería de 4.440 mAh con carga rápida de 66W y el procesador Kirin 9000. Este SoC ya lo conocemos gracias a los Huawei Mate 40, así que de ser así se podría afirmar que el Mate X2 será un móvil 5G (algo que, todo sea dicho, tiene sentido en un gama alta de 2021).

Finalmente, el filtrador ha desvelado la resolución de sus cámaras, pero no sus tipos de lentes. Afirma Digital Chat Station que el Mate X2 tendrá un setup de cuatro cámaras de 50+16+12+8 megapíxeles con zoom de 10 aumentos, no se sabe si híbrido u óptico. Por la resolución y lo que hemos visto en otros móviles, no sería disparatado pensar en un sensor principal, un telefoto (o dos) y un gran angular, pero el tiempo lo dirá. La cámara delantera parece que será de 16 megapíxeles.

Vía | Android Autorithy