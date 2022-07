He buscado un Android de 2022 pequeño, barato y con buena cámara. Ha sido imposible encontrarlo

Escribía mi compañero Javier Lacort en 2020 una pequeña oda a los teléfonos pequeños. Por aquel entonces ya estaban desapareciendo, aunque parecían quedar algunos reductos si rebuscábamos entre los más profundo del catálogo de los fabricantes. En 2022, parecen haber muerto del todo.

He buscado un Android de 2022 que fuera pequeño con un precio asequible y equilibrado. Por pequeño entiendo menos de 6 pulgadas (siendo este ya un tamaño considerable). No deja de ser llamativo cómo, habiendo lanzamientos de teléfonos absolutamente todos los meses, no hay ni una sola propuesta.

El desierto de los teléfonos pequeños

En 2022 no se ha lanzado un solo Android por debajo de las 6 pulgadas. La única que lo ha hecho ha sido Apple, con el iPhone SE (2022). Tiene un diseño anticuado, hardware casi obsoleto en algunos apartados, pero es literalmente el único teléfono de menos de cinco pulgadas con especificaciones aceptables.

Ya no es solo difícil encontrar un móvil pequeño. Es que es imposible que bajen de las 6 pulgadas

Lo más cercano viene de la mano de Sony, con el Sony Xperia 10 IV de "tan solo" 6 pulgadas y 153 centímetros de alto, y con el Sony Xperia 10 III Lite, también de 6 pulgadas y casi las mismas dimensiones. El primero es un gama media que vale 500 euros y el segundo ni siquiera se vende en España. Vaya panorama.

Google era reducto en 2020 de móviles pequeños, con el Pixel 4a de 5,8 pulgadas y 14 centímetros de alto. El 6a se va a las 6,1 y crece considerablemente. Curiosamente, esas 6,1 pulgadas son consideradas "poco" en alternativas como el Samsung Galaxy S22, con 14,4 centímetros de alto (compacto y "pequeño" en los tiempos que corren).

A los fabricantes les es más fácil introducir hardware en plataformas más grandes, y a los consumidores no parece importarles. Buena prueba de ello es el fracaso en ventas del iPhone 13 Mini, dato representativo al ser el iPhone uno de los móviles más vendidos en el mundo. Tal ha sido el fracaso que, según rumores, Apple va a acabar con esta familia, que tan solo ha tenido dos años de vida.