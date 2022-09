Filtrado el diseño del OnePlus 11 Pro, cortesía de OnLeaks: el módulo gana protagonismo y vuelve un viejo conocido

Era de esperar que, más pronto que tarde, empezasen a filtrarse los terminales de gama alta que vamos a ver de aquí en unos meses. Hoy le ha tocado el turno a OnePlus, cuyo futuro buque insignia, el OnePlus 11 Pro, acaba de ser filtrado en imágenes, cortesía de OnLeaks.

Si todo va como hasta ahora, cabe esperar que el OnePlus 11 Pro sea, junto al OnePlus 11, uno de los primeros móviles presentados en 2023 (el OnePlus 10 Pro se presentó a principios de enero). No hay noticias sobre sus especificaciones, pero gracias a estos renders podemos hacernos una idea de lo que podemos esperar en materia de diseño sabiendo, por supuesto, que no es oficial y que no lo será hasta que OnePlus lo muestre.

El Alert Slider está de vuelta (aparentemente)

Por lo que podemos ver en las imágenes de OnLeaks, el OnePlus 11 Pro tendrá una trasera bastante sencilla, ligeramente curvada por los lados, con el logo en el centro y con un enorme, enormísimo módulo de cámaras en la zona superior. No es de extrañar, viendo los OnePlus 10 y 10T, pero ahora parece todavía más grande.

Aparentemente, el módulo estará integrado en el propio chasis y tendrá forma de media eclipse. En su interior aparecerá otro módulo, esta vez circular, con tres lentes y el flash LED y, salvo que haya alguna noticia al respecto, el logo de Hasselblad. No hay noticias sobre los sensores ni especificaciones, al menos por ahora.

Por otro lado, todo parece apuntar a que el Alert Slider está de vuelta. El Alert Slider ha sido, desde siempre, uno de los puntos diferenciadores de OnePlus. Este pequeño botón funciona de forma similar al de los iPhone, en tanto que permite activar o desactivar el sonido del móvil. Por algún motivo, desapareció en el OnePlus 10T y, si los renders no se equivocan, parece que volverá en los próximos gama alta de la compañía.

Por lo demás, podemos apreciar una pantalla curva con una perforación en la esquina superior izquierda. Cabe esperar que sea OLED y que tenga una alta tasa de refresco, pero solo el tiempo nos lo dirá. En cuanto al motor, sin novedades oficiales ni filtradas, al menos por ahora, pero OnePlus siempre ha apostado por lo último de lo último en procesadores, así que seguramente veamos lo último de Qualcomm bajo el capó.

Vía | Smartprix