Los estudiantes en cuarentena de Wuhan no querían deberes, así que frieron a negativos la app remota que usaba el colegio

Una de las consecuencias provocadas en China por el coronavirus ha sido el cierre de los colegios: los alumnos, eso sí, podían seguir las clases a través de servicios online y aplicaciones móviles.

Los estudiantes de la región de Wuhan tenían que usar una aplicación móvil llamada DingTalk con la que los profesores podían seguir impartiendo clases remotamente además de mandar deberes a los alumnos. Como muchos no querían hacer deberes acudieron a un truco singular: puntuar con la nota más baja la aplicación para que Apple la retirara de su App Store.

"¡No queremos deberes!"

El reportaje de London Review of Books sobre la situación que se vive en las ciudades en cuarentena en China es escalofriante en muchos apartados, pero hay uno que más que escalofriante es sorprendente.

En ese relato se habla en cierto momento de la situación en los colegios, y se explica cómo el cierre de esos centros educativos fue recibido con alegría por parte de los alumnos: de repente tenían vacaciones. O eso creían ellos, porque en muchos casos se puso en marcha una alternativa para seguir el programa curricular y dar clases de forma remota.

Los profesores comenzaron a usar una aplicación del grupo Alibaba llamada DingTalk en la que los estudiantes debían registrarse para poder unirse a las clases online y también para recibir deberes en caso de que los profesores los mandaran. Pero como cuentan en LRB:

De alguna manera, los pequeños mocosos se dieron cuenta de que si un número suficiente de usuarios le daban a la aplicación una reseña de una estrella, ésta sería arrancada de la App Store. Decenas de miles de críticas llegaron en masa, y la calificación de DingTalk se desplomó de la noche a la mañana de 4,9 a 1,4.

En Google Play la aplicación tiene en estos momentos una puntuación de 2,6 sobre 5 tras un total de 12.476 votos y una clara polarización: hay muchas puntuaciones perfectas (5) pero aún más puntuaciones mínimas (1). En la App Store china la puntuación actual es de 2,5 puntos sobre 5 tras un total de 1.623.000 calificaciones y la situación es idéntica: muchas puntuaciones de 5, pero aún más puntuaciones con un 1.

"Por favor, no me pongáis más calificaciones de una estrella"

Como señalaban en Technode, la aplicación se convirtió en un éxito de la mañana a la noche tras la activación de la cuarentena.

Las descargas de aplicaciones para trabajar o estudiar online crecieron de forma espectacular con el avance del coronavirus y la activación de cuarentenas. Fuente: Cnbeta (traducción de Google Translate)

Millones de descargas hicieron posible que muchos alumnos pudieran seguir las clases a pesar de estar encerrados en sus casos. Eso no gustó a muchos, que querían estar de vacaciones, no en clases remotas con deberes. Las calificaciones mínimas de la aplicación comenzaron a propagarse en la App Store china:

Fuente: Technode

Los propios responsables de DingTalk publicaban un vídeo en la red social bilibili —una especie de YouTube— tratando de pedir perdón por cumplir una función que muchos estudiantes odiaban por obligarles a seguir estudiando. "Por favor, no me deis más calificaciones de una estrella. Fui elegida para hacer este trabajo y no hay mucho que pueda hacer para evitarlo".

La respuesta de algunos alumnos fue una broma recurrente: la de dar cinco estrellas a la aplicación, pero repartidas en cinco puntuaciones distintas de una estrella.

Todo apunta a que efectivamente los estudiantes han hecho que se corra la voz para tratar de que la herramienta deje de estar disponible en la App Store de Apple y en Google Play.

La herramienta DingTalk ni siquiera se publicita como una alternativa para educación remota en su sitio web oficial, sino que está más pensada para trabajo en remoto aunque sí había habido experimentos en este otro escenario.

Votar con tantos negativos, dejar comentarios criticando la aplicación o marcarla como inapropiada son acciones que se pueden realizar a la hora de tratar de contribuir con opiniones al probar una app móvil, pero en este caso esas opciones están siendo utilizadas para "tumbar" una aplicación que trataba de hacer que los alumnos siguieran pudiendo cumplir con el calendario escolar con el menos impacto posible.