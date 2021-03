Confirmado: vuelven los Xiaomi Mi MIX, la serie más llamativa y loca de la marca, y lo veremos pronto

Desde que nos presentasen el "imposible" Xiaomi Mi MIX Alpha, las aguas de esta serie que la marca tenía como escapatoria a lo convencional (en mayor o menor medida, según modelo) permanecieron muy calmadas. Pero ahora Xiaomi ha confirmado que los Mi MIX vuelven, por lo que parece que hay un nuevo modelo a la vuelta de la esquina.

El primer Xiaomi Mi MIX llegó con su cámara subjetiva reubicada (sin agujero) y su 83,6% de aprovechamiento de frontal por parte de la pantalla a un mundo de móviles que rondaban el 72% en los mejores casos, como en el Samsung Galaxy S7. Posteriormente se mantuvo el formato con los Xiaomi Mi MIX 2 y Xiaomi Mi MIX 2s, para acabar con un Xiaomi Mi MIX 3 con pantalla móvil. El Alpha quedó como concepto, y ahora falta saber qué es lo que nos espera en esta peculiar serie de móviles.

¿La hora de los plegables Xiaomi?

El anuncio ha sido mediante Weibo y no tardaremos en desvelar dudas, porque lo presentarán el 29 de marzo. Día que ya sabíamos que habrá novedades de Xiaomi, aunque en principio las esperábamos más centradas en la línea Mi, acompañando al de momento único Xiaomi Mi 11.

¿Qué innovación esperamos? Un móvil plegable. Tras un Alpha con pantallas infinitas que no llegó a producirse para su comercialización y la pantalla deslizable del Xi MIX 3, parece que llega la hora de aprovechar la coyuntura y sumarse a la (tímida) moda de los plegables, sumándose a Huawei y Samsung principalmente.

En contra de lo que suele ocurrir, esta vez el poster que sirve de confirmación no lo hace de anticipo y no hay pistas. Más allá de la fecha del evento y de una pantalla dentro de otra, no hay siluetas o indicios con los que a veces juegan para dar pistas ocultas.

Por ahora no sabemos si va a ser un concepto, como el Alpha, o será un móvil que llegue a venderse. Sabemos que en el texto habrá "una charla del del Mi MIX" y que "vuelve con fuerza", pero habrá que esperar unos días para salir de dudas.