Confirmado: será Android quien dé vida a 'Essential', el misterioso smartphone de Andy Rubin

Poco a poco se acaba el misterio, ya que hoy se ha confirmado de forma un tanto extraña y discreta que 'Essential', el ya tan comentado smartphone que está preparando Andy Rubin, vendrá con Android como sistema operativo.

Después de rumores y comentarios que decían que Andy Rubin, el padre de Android, estaba preparando su regreso al mundo de los smartphones, algunos de los comentarios giraron en torno a que estaba desarrollando un sistema operativo basado en inteligencia artificial, con el que competiría contra su creación. Hoy finalmente sabemos que no será así, al menos no como muchos lo habían imaginado, ya que será Android quien dé vida a 'Essential'.

Después de que a inicio de esta semana Andy Rubin mostrara la primera imagen de Essential, hoy ha sido el mismísimo CEO de Alphabet (Google), Eric Schmidt, quien retoma el tweet de Andy para decir que nuevas opciones para los usuarios de Android vienen muy pronto.

Phenomenal new choices for Android users coming very soon. An example! https://t.co/3fwvYl6vlu

Esto pone fin a las teorías y rumores acerca de lo que estaba preparando Andy respecto al sistema operativo de Essential. Pero al margen de esto, lo más importante de este tweet es que estamos hablando de que el CEO de Alphabet está haciendo mención al proyecto de Andy, quien fuera su amigo por varios años y que con su partida hace poco más de dos años no quedaran en muy buenos términos.

Otro punto importante, es que Schmidt no suele hacer esto con otras compañías, es más, nunca antes lo había hecho. Y si a esto además le sumamos que esta confirmación llega el día que Samsung está presentando su Galaxy S8, entonces ya tenemos un buen tema de teoría de conspiración que se está esparciendo ahora mismo en la red.

Dejando de lado las teorías, es interesante ver que Schmidt y Rubin han limado asperezas, y que Essential llegará con todo el soporte de Google. Aquí seguramente veremos detalles que se destacarán del resto, ya que Andy conoce muy bien Android y como su objetivo será pelear en la gama alta, entonces podremos esperar características diferenciadoras.

I'm really excited about how this is shaping up. Eager to get it in more people's hands... pic.twitter.com/LRzQCFSKTm