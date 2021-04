El arte del camuflaje de antenas: ocultarlas en una estatua gigante de Jesús, en árboles y en cactus es ya algo normal

La estatua de Cristo Rey en Świebodzin, Polonia, mide 33 metros de altura y está considerada como la imagen de Cristo más alta del mundo. Se terminó de construir en 2010, pero en 2018 un diario polaco descubrió algo sorprendente: en la corona había instaladas antenas de conexión a internet.

Aquello fue un pequeño escándalo que acabó con el desmontaje de las antenas, pero lo cierto es que camuflar antenas WiFi y sobre todo antenas de conexión a redes 4G y 5G es todo un arte, y hay curiosos ejemplos de cómo es posible esconderlas en edificios y disfrazarlas de árboles o cactus.

Costó 1,5 millones de dólares construir aquella estatua de Cristo Rey, y buena parte del dinero se recaudó gracias a las donaciones de los 21.000 residentes, que años después se enteraron de algo sorprendente: había antenas de conexión a internet en el interior de la corona dorada, que por sí sola mide tres metros de alto.

Gigantyczna figura Chrystusa ze Świebodzina skrywa w koronie coś, co pozwala na niej zarabiać: anteny 👑💰💰 Z dołu ich nie widać, ale zobaczcie nagranie z drona oraz to, co udało się ustalić reporterom @FAKT24PL #Onet100 pic.twitter.com/l2VtvTZ8a4