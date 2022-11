Alguien se ha molestado en crear un iPhone plegable. El resultado es espectacular

Según Kuo, Apple ya está jugueteando con su propio iPhone plegable. Tendrá 8 pulgadas y podría llegar a lo largo de 2023. Solo son rumores, pero las ventas en este segmento empiezan a despegar, y tarde o temprano Apple necesitará un referente en el mismo. Mientras tanto, siempre nos quedará el trabajo que hagan los propios usuarios, y es que ya hay quien ha creado su propio iPhone plegable.

Más allá del meme y la curiosidad, el trabajo de ingeniería tras este teléfono es espectacular. Han conseguido convertir un iPhone en un dispositivo plegable al estilo Galaxy Flip, funcional casi al 100% y con una redistribución completa de componentes para poder plegarse al completo.

El iPhone plegable existe, otra cosa es que lo puedas comprar

Extrayendo la capa táctil con alambre de oro.

El primer objetivo del creador de este teléfono era preservar la pantalla original y las funciones táctiles, reduciendo la firmeza de la misma para lograr su flexión. Aquí no hablamos del cristal que tocas y aprecias desde fuera, sino de la primera capa del panel, la fina capa táctil que tuvieron que extraer con un hilo. Simplemente para lograr una pantalla que funcionase tras este proceso, tuvieron un ensayo y error de cinco meses.

Con la pantalla lista, el siguiente paso era lograr la estructura plegable. Aquí compraron el Galaxy Z Flip, para obtener directamente los mecanismos. Pero este móvil es muy estrecho y no se adaptaba al panel del iPhone, así que optaron por un Motorola RAZR, cuya iteración hemos analizado recientemente, el RAZR 2022.

Si quieres que el plegable funcione, hay que reubicar todas las piezas internas.

Tras adoptar esta base como mecanismo táctil, hubo que reestructurar toda la placa base, para que los componentes siguieran funcionando y se pudieran acomodar cuando el móvil se plegase. Aquí fue necesario imprimir en 3D la nueva estructura, así como cortar en dos el teléfono, acoplarlo al chasis modificado del RAZR y añadir detalles incluso a la bisagra central.

El teléfono es completamente funcional, aunque por razones obvias el panel deja algún que otro hueco cuando está plegándose. La lámina táctil del iPhone X que usaron está acoplada a un cuerpo que se dobla, al fin y al cabo. La carga funciona, las cámaras funcionan, e incluso han retocado algunos aspectos de iOS para que la multiventana cobre más sentido.

El único problema de este iPhone es que no es para uso diario. Han tenido que reducir la capacidad de batería, la pantalla se acaba rompiendo con los múltiples pliegues (algo lógico, ya que no está diseñada para este fin) y no es un dispositivo seguro para usar de forma recurrente. Pese a esto, un proyecto de más de un año de trabajo bastante curioso.