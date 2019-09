11 cosas que Apple no dijo de sus nuevos iPhone 11 y otras 11 que se esperaban y no llegaron

Los nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max ya están con nosotros. La renovación de la gama de móviles de Apple ha confirmado algunos de los rumores que habían aparecido sobre ellos, pero ha habido sorpresas en varios apartados.

Apple celebró una keynote especialmente acelerada y corta: se centró especialmente en la apuesta fotográfica o en la potencia de su nuevo Apple A13 Bionic, pero hubo muchas cosas interesantes que no contó de estos móviles y otras que prefirió no decir. Hablamos de todas ellas, pero también nos detendremos para comentar todas esas novedades que se esperaban o deseaban pero que no han llegado a los nuevos iPhone (y son unas cuantas).

Las que están pero (casi) no se mencionaron

La velocidad a la que los responsables de Apple hablaron de estos nuevos dispositivos fue vertiginosa: la keynote duró apenas hora y media cuando en otras ocasiones se han superado las dos horas.

Había mucho que comentar, pero en Apple prefirieron centrarse en los apartados que para ellos resultaban más relevantes en los nuevos iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max. Mejores pantallas, un procesador aún más potente y, por supuesto, las cámaras. Hubo muchos apartados que se pasaron por alto o que fueron apenas parte de algún comentario rápido, y entre ellos queríamos destacar los siguientes:

Cargador rápido de 18 W : aunque los iPhone 11 no tienen suerte en esto, en los modelos Pro por fin tenemos cargador de 18 W con un nuevon cable de USB-C a Lightning que permite acceder de serie a la carga rápida en estos modelos. La carga inalámbrica sigue estando disponible, pero no hubo mención de esta característica.

: aunque los iPhone 11 no tienen suerte en esto, en los modelos Pro por fin tenemos cargador de 18 W con un nuevon cable de USB-C a Lightning que permite acceder de serie a la carga rápida en estos modelos. La carga inalámbrica sigue estando disponible, pero no hubo mención de esta característica. Grosor y batería : Apple sí destacó que sus nuevos móviles tienen baterías con mayor autonomía, y de hecho lo dejó claro al hablar de la diferencia por ejemplo en los modelos Pro Max, que ofrecen hasta 5 horas más de autonomía que los Xs Max de 2018. Lo que no dijeron es que el grosor (y peso) de los iPhone 11 Pro y Pro Max aumenta desde los 7,7 a los 8,1 mm, algo importante y que creemos que es todo un acierto a la hora de poder integrar baterías de mayor capacidad.

: Apple sí destacó que sus nuevos móviles tienen baterías con mayor autonomía, y de hecho lo dejó claro al hablar de la diferencia por ejemplo en los modelos Pro Max, que ofrecen hasta 5 horas más de autonomía que los Xs Max de 2018. Lo que no dijeron es que el grosor (y peso) de los iPhone 11 Pro y Pro Max aumenta desde los 7,7 a los 8,1 mm, algo importante y que creemos que es todo un acierto a la hora de poder integrar baterías de mayor capacidad. Wi-Fi 6 : la conectividad inalámbrica mejora con el soporte del estándar WiFi 6, que según Apple permite "descargar contenido hasta un 38%". Todo son ventajas con esta nueva conectividad inalámbrica que eso sí, solo funcionará si el router al que os conectéis también soporta esta nueva versión del estándar. No os preocupéis, porque es totalmetne compatible con anteriores versiones, así que soporta también redes 802.11ac o 802.11n, por ejemplo.

: la conectividad inalámbrica mejora con el soporte del estándar WiFi 6, que según Apple permite "descargar contenido hasta un 38%". Todo son ventajas con esta nueva conectividad inalámbrica que eso sí, solo funcionará si el router al que os conectéis también soporta esta nueva versión del estándar. No os preocupéis, porque es totalmetne compatible con anteriores versiones, así que soporta también redes 802.11ac o 802.11n, por ejemplo. Coprocesador Apple U1 : quizás no tan relevante, este nuevo chip está pensado para potenciar el uso de AirDrop y hacerlo más "direccional". Según Apple este chip permite localizar con precisión otros dispositivos de Apple que también tienen este chip. Además algunos apuntan a que la presencia del Apple A1 podría plantear el futuro lanzamiento de los rumoreados Apple Tag, pequeñas etiquetas inalámbricas que ayudan a localizar llaves o la cartera, como hacen las soluciones de Tile.

: quizás no tan relevante, este nuevo chip está pensado para potenciar el uso de AirDrop y hacerlo más "direccional". Según Apple este chip permite localizar con precisión otros dispositivos de Apple que también tienen este chip. Además algunos apuntan a que la presencia del Apple A1 podría plantear el futuro lanzamiento de los rumoreados Apple Tag, pequeñas etiquetas inalámbricas que ayudan a localizar llaves o la cartera, como hacen las soluciones de Tile. Más LTE, mantienen Dual SIM : tampoco hubo apenas mención para una conectividad LTE que se amplía a 30 bandas y que también es compatible con coberturas de alta velocidad y velocidades de transferencia de hasta 1,6 Gbps. Los nuevos iPhone cuentan con soporte Dual SIM, aunque una de ellas sigue necesitando ser una eSIM.

: tampoco hubo apenas mención para una conectividad LTE que se amplía a 30 bandas y que también es compatible con coberturas de alta velocidad y velocidades de transferencia de hasta 1,6 Gbps. Los nuevos iPhone cuentan con soporte Dual SIM, aunque una de ellas sigue necesitando ser una eSIM. Mejor resistencia al agua con letra pequeña : en Apple sí hablaron del nuevo vidrio reforzado de las carcasas y de su mejor resistencia al agua (se puede sumergir a 30 minutos y hasta 4 m de profundidad, 2 m en los iPhone 11). Eso sí: en el sitio web oficial de estos móviles se deja clara la letra pequeña que Apple -como el resto de fabricantes- pone en estas situaciones. "La garantía no cubre los daños producidos por líquidos", indican.

: en Apple sí hablaron del nuevo vidrio reforzado de las carcasas y de su mejor resistencia al agua (se puede sumergir a 30 minutos y hasta 4 m de profundidad, 2 m en los iPhone 11). Eso sí: en el sitio web oficial de estos móviles se deja clara la letra pequeña que Apple -como el resto de fabricantes- pone en estas situaciones. "La garantía no cubre los daños producidos por líquidos", indican. Face ID mejorado : apenas hubo mención de Face ID, la tecnología que sigue siendo absoluta protagonista en el ámbito biométrico. Ahora es un 30% más rápida, y se puede reconocer la cara "desde más lejos, desde más cerca y desde más ángulos". Poder acceder a ese desbloqueo facial con el móvil sobre la mesa y nuestra cara en un ángulo más forzado podría ser ahora una realidad y hacer más cómoda y potente esta capacidad.

: apenas hubo mención de Face ID, la tecnología que sigue siendo absoluta protagonista en el ámbito biométrico. Ahora es un 30% más rápida, y se puede reconocer la cara "desde más lejos, desde más cerca y desde más ángulos". Poder acceder a ese desbloqueo facial con el móvil sobre la mesa y nuestra cara en un ángulo más forzado podría ser ahora una realidad y hacer más cómoda y potente esta capacidad. Sonido envolvente : en Apple destacaron la nueva tecnología HDR de sus pantallas OLED y también la calidad de sus pantallas Liquid Retina Display en los iPhone 11, pero apenas hicieron mención del sonido, que gana enteros con el soporte de Dolby Atmos y del llamado sonido espacial que permite disfrutar de una sensación de sonido envolvente. Veremos si esa sensación cumple con las expectativas.

: en Apple destacaron la nueva tecnología HDR de sus pantallas OLED y también la calidad de sus pantallas Liquid Retina Display en los iPhone 11, pero apenas hicieron mención del sonido, que gana enteros con el soporte de Dolby Atmos y del llamado sonido espacial que permite disfrutar de una sensación de sonido envolvente. Veremos si esa sensación cumple con las expectativas. Adiós al "iPhone" : durante años hemos visto cómo en la carcasa posterior Apple incluía tanto su logo de manzana mordida como la palabra "iPhone" en la parte baja, pero esa palabra desaparece de estos modelos, y el logotipo de la manzana aparece más centrado y prominente.

: durante años hemos visto cómo en la carcasa posterior Apple incluía tanto su logo de manzana mordida como la palabra "iPhone" en la parte baja, pero esa palabra desaparece de estos modelos, y el logotipo de la manzana aparece más centrado y prominente. Vuelven las texturas mate : muchos colores en el iPhone 11, pero además de eso llamó la atención la disponibilidad de nuevo de versiones del iPhone 11 Pro y Pro Max con acabado mate en lugar de acabado brillo. No se habían ofrecido desde el iPhone 7.

: muchos colores en el iPhone 11, pero además de eso llamó la atención la disponibilidad de nuevo de versiones del iPhone 11 Pro y Pro Max con acabado mate en lugar de acabado brillo. No se habían ofrecido desde el iPhone 7. Desaparece 3D Touch: fue una de las características más celebradas en el lanzamiento de los iPhone 6s y 6s Plus, pero desapareció de los iPhone Xr el año pasado y ahora lo hace en toda la gama de móviles de Apple. En su lugar está Haptic Touch, que hace uso de una pulsación más duradera para lograr acceder a esos menús contextuales en la interfaz de iOS 13.

Lo que se esperaba y deseaba, pero no llegó (y quizás lo haga en 2020)

Frente a esas características que están pero de las que Apple no habló o apenas tuvo tiempo de hacerlo están las otras grandes novedades: las que se esperaban y se habían rumoreado, pero que no han acabado haciéndolo.

Aunque ciertamente hubo muchos rumores que se confirmaron (sobre todo en el ámbito de la fotografía y el diseño) hay algunas que parecían más o menos probables y otras que simplemente eran más un "ojalá" de los usuarios o tendencias que dominan ahora el mercado Android pero que Apple no ha seguido (a pesar de seguir otras).

Sea como fuere atentos, porque estos modelos parecen una iteración de los Xs y Xs Max del año pasado, y puede que en los iPhone 12 de 2020 veamos algunas de estas opciones.