Reemplacar tu vehículo en agosto 2024: todos los autos que deben hacerlo y cuál es la multa a pagar si se te pasa

Con la llegada del mes de agosto es un buen momento para recordar que, si eres conductor de un coche o motocicleta en el Estado de México o en CDMX, hay un trámite que te va a tocar hacer sí o sí en algún momento. De hecho, no llevarlo a cabo cuando toca implica multas. Esto es lo que debes saber sobre el reemplacamiento de tu vehículo.

¿Tengo que hacerlo ahora? El proceso es un trámite que se debe hacer al menos cada cinco años con el que se registra la “identidad” de tu vehículo. Aquí no importa tanto si lo has comprado nuevo o de segunda mano, es obligatorio que esté regulado por las autoridades locales de movilidad. De fondo: disminuir la corrupción o la evasión fiscal.

Si te toca o no dependerá de los años de tu placa, es decir, si es del 2019 o antes, te toca pasar por el trámite. Dicho esto, el Estado de México abrió el proceso de reemplacamiento de 2024 a inicios de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre.

A quién le toca en agosto. El trámite se basa en el último dígito numérico de cada matrícula, una fórmula para organizar el proceso de forma ordenada. Los propietarios de vehículos deben consultar los datos de su placa desde la web del Sistema de Contribuyentes del Estado de México, momento en que se indica si deben o no proceder a renovar.

En el mes de agosto y según el gobierno del Estado de México, corresponde renovar a los vehículos cuya placa termine en 3 y 4 (el engomado que aplica es el color rojo).

Cómo realizar el trámite. Se puede realizar tanto de forma online como presencial. Se efectúa en cualquiera de los Módulos fijos y móviles que hay en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, incluyendo las que están en las alcaldías. Además de los documentos anteriores, debemos tener lista la siguiente documentación:

La cita en un Centro de Servicio de Tesorería (CST) para recibir el formato múltiple de pago.

Realizar el pago en los centros de servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas.

La cita en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y elegir un Módulo de Control Vehicular.

Ser puntual a la cita con todos los documentos solicitados.

Una vez concluido el trámite recibirás una constancia de reemplacamiento, engomado, juego de placas y tarjeta de circulación.

Costes. En CDMX el comprobante del trámite es de $893 pesos. En cambio, en el Estado de México el coste del abono del reemplacamiento es de $1014 pesos para un vehículo, de $2118 pesos para transporte de carga, y de 755 pesos para una motocicleta.

Multas si se nos pasa. Dejamos para el final la temida multa que nos puede acarrear no realizar el trámite en el tiempo requerido durante este mes de agosto. Para que entendamos la gravedad de no llevar las placas vigentes, además de las sanciones económicas (multas de tránsito o sanciones administrativas), se retira el vehículo e incluso puede acarrear la pérdida del subsidio de tenencia si no cumples con el reemplacamiento.

En cuanto a la cuantía de la sanción o multa, tiene un coste de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualmente es de 108.57 pesos. Por tanto, en total se debe abonar 2.171 pesos.

Imagen | Gael Simon, ProtoplasmaKid

