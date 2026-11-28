Una semana más entra en vigor el operativo del Hoy No Circula sabatino, la estrategia ambiental con la que la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) regula el tránsito de determinados automóviles para contener los índices de polución en el Valle de México.

Como cada fin de semana, los conductores que planeen ponerse al volante tendrán que comprobar minuciosamente el último dígito de su placa y su holograma de verificación antes de salir a rodar. El alcance de esta disposición no se limita exclusivamente a las 16 alcaldías de la CDMX, sino que también abarca a diversos municipios conurbados del Estado de México. La restricción opera igualmente en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Ten presente, asimismo, que si tu recorrido contempla cruzar por cualquiera de estas localidades, el Hoy No Circula sabatino también resulta aplicable.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

El objetivo central de esta normativa es disminuir la cantidad de vehículos en las vialidades para recortar las emisiones contaminantes, aunque los sábados operan bajo criterios particulares que complementan el calendario habitual de lunes a viernes. No todos los automovilistas descansan el mismo fin de semana: el holograma, la terminación de la placa y el hecho de que el sábado corresponda a semana par o impar determinan qué unidades deben quedarse aparcadas y cuáles tienen vía libre para salir.

Conviene tomar en cuenta que el Hoy No Circula sabatino no rige durante las 24 horas del día. Su franja de aplicación abarca de las 05:00 a las 22:00 horas, de manera que fuera de ese lapso —durante la noche y la madrugada— el programa no limita el desplazamiento vehicular, siempre que no se active alguna contingencia ambiental u otra disposición extraordinaria que fije restricciones adicionales.

Para este 28 de noviembre de 2026, el calendario oficial señala que se trata del cuarto sábado del mes, motivo por el cual se considera “semana par”. Bajo esta configuración, los vehículos con holograma 1 y placas cuya terminación sea un número impar son los que deberán permanecer fuera de circulación a lo largo del horario del programa.

En cambio, los coches identificados con holograma 0 y 00 mantienen su autorización para circular libremente dentro de las reglas del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los automóviles con holograma 2 carecen de permiso para circular cualquier sábado del año.

Además de las restricciones expuestas, cabe recordar que existe un grupo de vehículos exentos que pueden rodar sin verse condicionados por estos límites. En esta lista se incluyen:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Jakob Owens

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