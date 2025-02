La nueva esperanza contra el Alzheimer es una simple proteína. Lo hemos descubierto gracias a un diminuto gusano

De las proteínas dependen muchos de los procesos que suceden en nuestro cuerpo. Todas si tenemos en cuenta los procesos que lo hacen de manera indirecta. A veces las proteínas fallan. Entonces, la función de limpiar estas proteínas “defectuosas” recae, sí, sobre otras proteínas.

MANF. Un nuevo estudio ha revelado la importancia de la proteína MANF (Mesencephalic astrocyte-derived neurotrophic factor) para nuestro envejecimiento o, para ser más precisos, a la hora de evitar algunos de los problemas que surgen a nivel celular y que solemos asociar con la edad.

Haciendo limpieza. En principio, que una célula codifique mal una proteína no tiene por qué generar mayores problemas en nuestro cuerpo. La homeostasis celular, el proceso que descarta las proteínas tras su uso, es un proceso de “mantenimiento” celular que lidia con este tipo de problemas.

Sin embargo, con la edad nuestras células pierden eficacia a la hora de mantener la casa en orden. Proteínas “defectuosas” pueden acabar acumulándose y generando coágulos de proteínas. Esto es lo que creemos ocurre con enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer.

Cuando la célula detecta estos problemas puede dejar de sintetizar nuevas proteínas hasta que el problema sea solucionado. Si no lo hace, la célula muere.

Labores de limpieza. El nuevo estudio ha observado que la proteína MANF desempeña un papel importante en este proceso de limpieza en el interior de la célula. Su labor consiste en romper los cúmulos de proteínas para facilitar la expulsión de estas y manteniendo así nuestras células sanas. El equipo observó que esta proteína también servía para “activar” el sistema mismo de limpieza intracelular.

C. elegans. En su trabajo, el equipo recurrió a un singular gusano, el Caenorhabditis elegans, un nemátodo de tamaño microscópico habitual en laboratorios de todo el mundo. El equipo alteró la genética de estos gusanos para incrementar la presencia de la proteína MANF en sus células. Los gusanos C. elegans son transparentes, lo que facilita el trabajo de los investigadores a la hora de visualizar los cambios que inducen en sus genes.

El equipo logró así ver los efectos de MANF sobre células y tejidos. La proteína, señalan, se hacía presente en los lisosomas (unos orgánulos celulares vinculados con la longevidad y la agregación de proteínas). De esta forma pudieron apreciar cómo la proteína rompía los cúmulos celulares y activaba el sistema de limpieza.

Los detalles del experimento fueron publicados en un artículo en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Más allá de los gusanos. Lo que es cierto para la biología de un pequeño gusano no tiene por qué serlo en la de los humanos, pero el equipo señala que este sería un proceso universal, al menos en las células animales ya que MANF es una proteína común a todas las especies de este reino.

La lucha contra el Alzheimer. La gran cuestión ahora es cómo transformar este nuevo conocimiento en terapias para luchar contra algunas de las enfermedades que asociamos al envejecimiento, como el Alzheimer, o contra el envejecimiento en sí mismo. El Alzheimer es un importante ya que la hipótesis dominante para explicar esta enfermedad parte precisamente de la aparición de cúmulos intracelulares como los que combate la proteína MANF.

Según explican los responsables del nuevo estudio, transformar esta proteína en un tratamiento requerirá comprender mejor su papel en nuestro cuerpo y otras posibles interacciones entre ella y las funciones celulares más allá de la homeostasis celular.

Imagen | McMaster University