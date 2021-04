Lo que sabemos sobre la mayor prevalencia de trombos en mujeres jóvenes vacunadas con AstraZeneca y Janssen

Si los datos preliminares parece que apuntan, muy ligeramente, a una mayor prevalencia de trombos en mujeres en general, y mujeres jóvenes en particular, que han recibido la vacuna AstraZeneca, ¿deberíamos desaconsejar que este grupo de personas se vacunara? ¿Ocurre igual con otros medicamentos? ¿Acaso las mujeres son simplemente más propensas a trombos?

Vamos a intentar responder a todas estas preguntas, a la vez que contextualizamos los riesgos a los que nos enfrentamos.

Según los datos, la trombosis venosa cerebral tiene una incidencia de 1,3 casos por cada 100.000 personas al año. Pero en el caso de las mujeres la cifra sube hasta los 2,7 casos. El 60% de los casos de este tipo de trombosis tiene lugar en mujeres jóvenes menores de 45 años, probablemente por factores hormonales, entre otros.

Las mujeres también sufren más enfermedades autoinmunes y, cuanto más jóvenes son, más activos son sus sistemas inmunes. Es decir, que pueden reaccionar intensamente a las vacunas, y tal y como sugiere un nuevo estudio realizado por equipos médicos de Austria y Alemania. Tal y como describe el estudio, en todos los casos en los que se ha producido un trombo con pacientes que recibieron AstraZeneca parece que se produjo una reacción en la que el sistema inmune se volvió contra el propio paciente.

Entre los factores de riesgo para producir una trombosis también se encuentran los anticonceptivos orales, el embarazo y el uso de terapias hormonales, entre otros.

Ahora vayamos a los casos que se han vinculado con la vacuna AstraZeneca. La mayoría de estos eventos ocurrieron en los 14 días posteriores a la vacunación, en personas de menos de 55 años y, mayoritariamente, en mujeres.

¿Estamos ante un problema? Con los datos de los que disponemos, no lo parece. Por ello, el Comité Europeo de Farmacovigilancia (PRAC) no ha llegado a la conclusión de que la edad y el sexo fueran factores de riesgo claros para estos efectos secundarios tan raros:

Sabine Straus, PRAC Chair: “Although most of the cases occurred in people under 60 years and in women, due to different ways the vaccine in being use in different countries, the #PRAC did not conclude that age and gender were clear risk factors for these very rare side effects.”