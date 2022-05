Millones de personas tienen problemas de insomnio. Ahora una medicación promete poner fin a su sufrimiento

Los problemas para dormir parecen estar cada vez más extendidos. Guiándonos por los datos de la Sociedad Española del Sueño, el insomnio crónico afecta a alrededor de una de cada diez personas. También son cada vez son más quienes recurren a medicamentos para solucionar estos problemas, una solución que tiene sus propios problemas asociados, por ejemplo que nuestro cuerpo cree tolerancia a su uso y dejen de ser efectivos. Ahora la Comisión Europea acaba de aprobar una nueva medicación que promete buenos resultados en la lucha contra un problema que va más allá de los dormitorios y afecta a nuestro estado emocional, a nuestra salud física y a nuestra productividad.

Daridorexant. Daridorexant es el nombre del medicamento contara el insomnio recientemente aprobado por la Comisión Europea. El medicamento viene avalado por un artículo publicado en febrero en The Lancet Neurology en el que se daba constancia de que el tratamiento había superado la Fase 3 de las pruebas clínicas.

Esto quiere decir que los participantes en el experimento no han mostrado efectos secundarios graves y que el medicamento ha conseguido mejorar el sueño de quienes lo consumieron en comparación con el grupo de control, el grupo de participantes que recibe una medicación placebo en este tipo de ensayos clínicos. El ensayo fue financiado por Indorsia, que comercializará el medicamento con la marca Quviviq.

¿Cómo funciona? Según explica la propia farmacéutica, el medicamento es un antagonista de la orexina, es decir, bloquea los receptores a los que este neurotransmisor se acopla. La orexina es una molécula que ocurre de forma natural en nuestro cuerpo y está relacionada con el estado de vigilia. Si el sistema que la regula funciona en orden, su presencia en el cuerpo es alta durante el día y desciende durante la noche. La hiperactividad de este mecanismo puede generar insomnio. Al bloquear los receptores de orexina el cuerpo deja de segregar el resto de sustancias que nos ayudan a mantenernos despiertos.

Una de las ventajas que se atribuyen a esta medicación frente a otras alternativas es que no genera tolerancia. Muy a menudo el cuerpo se acostumbra a este tipo de sustancias y pierden parte de su efecto, por lo que es necesario aumentar la dosis. Según se explica, este no sería el caso. Otra ventaja es que no causa somnolencia al día siguiente de ser consumida, como también es el caso de muchas medicaciones contra el insomnio.

Aprobado por la Comisión, pero no comercializado aún. El aprobado de la Comisión no implica que el medicamento ya esté en farmacias. Aún le falta su aprobación por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Y, sobre todo, falta que los médicos comiencen a recetarla.

¿A quién está dirigido? No todas las personas con dificultades para dormir padecen insomnio crónico. Aun así, las estimaciones sobre la prevalencia de este trastorno la sitúan entre un 6 y un 15% de la población en España. La mayoría de los tratamientos farmacológicos requieren supervisión médica, receta, y este será uno más.

Los tratamientos que sí podemos encontrar hoy en día. El daridorexant se une a una serie de tratamientos contra el insomnio y otras dificultades para dormir bien que podemos encontrar en farmacias. Los tratamientos farmacológicos más extendidos suelen estar basados en antihistamínicos o en benzodiazepinas, aunque la variedad de sustancias que se utilizan para regular los estados de sueño y vigilia es grande e incluye desde hormonas como la melatonina hasta plantas como el café.

Existen alternativas no farmacológicas. Puesto que no todas las personas que tienen dificultades para dormir padecen insomnio crónico, es importante tener en cuenta que existen muchas alternativas a las medicaciones. Más aún si tenemos en cuenta el problema de sobremedicación existente. El consumo de medicamentos hipnóticos y sedantes por persona ha crecido casi sin parar desde 2010 y hoy por hoy España es el país que más benzodiazepinas consume en el mundo. El cuerpo sí genera tolerancia a estas sustancias, por lo que consumos prolongados en el tiempo no son recomendables.

Por eso es importante tener en cuenta los consejos como mantener rutinas o hacer ejercicio, evitar las pantallas antes de acostarnos… son pautas que pueden ayudar a conciliar el sueño, pero siempre cabe recordar además que la falta de sueño crea problemas de salud y por eso consultar con profesionales sanitarios nunca está de más.

