El País Vasco activa el protocolo de Ébola por una paciente con síntomas compatibles: esto es lo que sabemos

Actualización: Osakidetza acaba de descartar que la mujer ingresada en el hospital Donostia tenga finalmente Ébola. Permanece en la unidad de alta seguridad biológica.





Ébola. Casi 10 años después del primer caso de Ébola del país, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha activado hoy el protocolo del ébola ante un cuadro de síntomas compatibles. Desde el País Vasco se han apresurado a dejar claro que la paciente está "estable" y que "en los próximos días se confirmará si la paciente ha contraído o no esta enfermedad".

Pese a ello, todas las alarmas han saltado. Esto es lo que sabemos.

¿Qué ha pasado? Esta madrugada una mujer de 54 años era ingresada en la Unidad de Alta Seguridad Biológica del Hospital Universitario Donostia con síntomas compatibles con el ébola. El Hospital, uno de los siete que tiene infraestructura para poder tratar este tipo de infecciones, puso en marcha un dispositivo. La paciente, antropóloga de profesión y que había viajado recientemente a la República Centroafricana, se encuentra "estable".

¿Qué son "síntomas compatibles con ébola"? Como es natural, han transcendido muy pocos datos sobre este caso en particular y no sabemos a qué "síntomas compatibles" se refieren. Los primeros síntomas son muy inespecíficos: fiebre, debilidad y dolores musculares o dolor de cabeza. Más tarde empiezan los vómitos, las diarreas, las erupciones cutáneas y, en el peor de los casos las hemorragias (internas y externas).

En todo caso, se trata de una fiebre hemorrágica, grave, que a menudo resulta mortal para el ser humano (hablamos de una tasa de letalidad que es de aproximadamente 50%). No obstante, es importante tener en cuenta que la alta mortalidad de los brotes se debe, en buena parte, a que tienen lugar en zonas con un desarrollo sanitario limitado (y donde no siempre se cuenta con la colaboración de la comunidad).

Sabemos, por ejemplo, que el "tratamiento de apoyo precoz con rehidratación y el tratamiento sintomático mejoran la supervivencia". Además, hay un tratamiento reconocido por la OMS y numerosos tratamientos experimentales que podrían usarse en este tipo de casos.

¿Cómo se transmite? Quizás este es el gran "punto flaco" de la enfermedad y lo que, salvo accidente, nos permite controlarlo con mayor efectividad. Se transmite o bien por animales salvajes (se encuentra de forma natural en murciélagos frugívoros) o bien de persona a persona (a través de contacto directo por fluidos).

¿Es posible que sea realmente Ébola? Es posible, sí. Sin embargo, a priori no parece lo más probable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay ningún brote de ébola activo en el mundo. Y esto, aunque por supuesto no descarta nada, hace poco probable que la paciente contrajera la enfermedad en el viaje.

En este sentido, la activación del protocolo forma parte de las medidas de seguridad. De esta forma, no sólo se garantizan los mejores cuidados, sino que se extreman las medidas de seguridad para que no se repitan accidentes como el que llevó a la enfermera Teresa Romero a convertirse en la primera infecta en España por el virus.

Imagen | Ainhoa Uxue