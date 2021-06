El objetivo era alcanzar los 15 millones de personas completamente vacunadas la semana pasada, no lo hemos conseguido: un retraso inesperado y una buena noticia

Efectivamente. Si hacemos caso a los objetivos que definió el Gobierno hace unas semanas, España debía haber acabado la semana pasada con 15 millones de personas con la dosis completa. Nos hemos quedado cerca, a 14.431.683; pero, a diferencia de los hitos anteriores, no se ha conseguido alcanzar dentro del plazo propuesto. De hecho, es el primer objetivo de vacunación que se incumple.

Por ello, resulta inevitablemente preguntarse sobre si se trata de un tropiezo coyuntural o hay algo más. Es decir, sobre si el ritmo de vacunación se está frenando anunciando el fenómeno de "techo vacunal" que hemos visto en otros países de nuestro entorno.

Un retraso inesperado y una excelente noticia

Buen ritmo de vacunación... En total y entre las cuatro vacunas disponibles, las comunidades han administrado 36.357.745 dosis. Esto, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, supone un 92,6% de todas las recibidas. Se trata de un buen dato. Tanto es así que, con casi un millón de dosis, ha sido el tercer mejor fin de semana desde que empezamos a vacunar.

Pero No obstante, no hemos alcanzado (por medio millón) el objetivo de quince millones. Si estamos vacunando a buen ritmo, ¿por qué no lo hemos conseguido? La explicación del Gobierno está precisamente en Janssen. Silvia Calzón, la secretaria de Estado de Sanidad, reconoció ese "ligero, ligerísimo retraso, de 2 o 3 días" y lo vinculó directamente a "algo que es público, el problema con la llegada de Janssen que ha enviado algo menos de lo inicialmente previsto por una paralización de una de sus plantas".

¿Por qué vamos con retraso? Eso es cierto, como hemos explicado en Xataka, pero también es cierto que había suficientes vacunas para llegar al objetivo. Al fin y al cabo, a día de ayer solo se han puesto el 66,5% del 1.548.625 de vacunas Janssen que hemos recibido. Es decir, hay un problema de fondo con Janssen que está retrasando la campaña, pero no está claro cuál es el impacto real de esos problemas.

Por eso, aunque en Sanidad están "convencidos, con toda la prudencia" de que se alcanzará el siguiente hito a tiempo (la mitad de la población completamente vacunada en la segunda quincena de julio), las dudas no acaban de despejarse.

La buena noticia De todas formas, el dato clave de estas semanas va un paso más allá; y es que, siempre según los datos del Ministerio, no se está observando un aumento del rechazo de la vacuna en menores de 50 años. Y esto, aunque no lo parezca, es la mejor noticia que podíamos tener: la clave sobre la que se sostiene toda la campaña de vacunación y la vuelta a la normalidad. Vamos con retraso, pero (si se mantiene ese bajo rechazo) llegaremos.

