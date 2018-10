El Nobel de Medicina se lo llevan James Allison y Tasuku Honjo por descubrir que podemos usar el sistema inmune contra el cáncer

En uno de los momentos históricos más emocionantes para la investigación biomédica, el Instituto Karolinska de Suecia acaba de anunciar que el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 2018 va para James P. Allison y Tasuku Honjo por "por su descubrimiento de la terapia contra el cáncer por inhibición de la regulación inmune negativa". La lucha contra el cáncer se lleva uno de los premios más prestigiosos del mundo.

Hoy comienza la semana de los premios Nobel y, como siempre, el de Medicina y Fisiología abre la veda de esta peculiar búsqueda de los científicos, activistas y literatos más importantes del mundo. Echemos un vistazo a las contribuciones que el comité ha decidido premiar.

