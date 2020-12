Los mayores primero: estiman que con vacunar a las personas de más de 80 años se reducirá a la mitad la mortalidad de la Covid-19

Serán los primeros y también los más importantes. La tasa de mortalidad de la Covid-19 es seis veces superior en los pacientes de 80 años que en el resto. Sin duda el factor de la edad es determinante para analizar el impacto del coronavirus, con el 25% de los casos que requieren hospitalización en España en este rango.

La eficacia de la vacuna de Pzifer/BioNTech es ligeramente menor en las personas mayores de 55 años, con un 93,7% respecto al 95,6%. Pero hay otro aspecto que también preocupa; se ha ensayado menos en los tramos de edad más avanzada, pues había más dificultad para encontrar voluntarios.

Pese a los retos logísticos de la vacunación y la menor cantidad de datos en ancianos, las primeras estimaciones predicen que vacunar a las personas mayores tendrá un drástico impacto en la reducción de la mortalidad de la Covid-19.

La eficacia del 95% es en condiciones de laboratorio, pero por el momento no sabemos qué porcentaje de éxito tendrá una vez se aplique a la población. Según reconoce la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: "el impacto de la vacunación con Comirnaty en la propagación del virus a nivel comunitario se desconoce todavía. Puesto que no se sabe aún en qué grado las personas vacunadas pueden ser portadoras del virus y propagarlo".

Dicho esto, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar para observar una mejora de la situación? Quizás menos de lo que imaginamos. Es la conclusión a la que ha llegado un análisis sobre la situación de Israel, que podría trasladarse a otros países.

Según los datos de Israel, el 54% de los muertos por Covid-19 tenía más de 80 años. Siguiendo las estadísticas pasadas, el analista estima que vacunando unas 51.000 personas mayores de 90 años, lo que representa el 0,5% de la población, se reduciría la mortalidad en un 19%.

