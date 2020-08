Madrid volverá al cole con 6.100 cámaras para las aulas y menores ratios, con presencialidad hasta 2º de ESO

La vuelta al cole es uno de los momentos críticos de la pandemia del COVID-19, y están empezando a llegar las medidas de las comunidades autónomas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y el consejero de Educación, Enrique Osorio, han anunciado un plan que contempla semipresencialidad a partir de 2º de ESO, es decir, un modelo educativo en el que los alumnos recibirán formación desde las clases y desde casa.

Para aquellos alumnos que no puedan asistir a las aulas, o en momentos en que estén en casa, la Comunidad de Madrid planea instalar 6.100 cámaras en aulas, de forma que no se pierda la dinámica de trabajo que se sigue en los colegios. Para aquellas personas que no cuenten con ordenador en casa con el que poder seguir las clases, para centros y para docentes, el Gobierno regional ha previsto la compra de 70.000 ordenadores.

También existe la previsión de contratar temporalmente hasta a 10.610 profesores con los que apoyar la actividad docente. Con ello quieren conseguir "una gran bajada de la ratio" entre alumnos y profesores. De cara a reforzar las medidas higiénicas de seguridad, habrá una compra de 650.000 litros de gel hidroalcoholico, 9,5 millones de mascarillas y una partida extra de 15 millones de euros para limpieza.

Además, se hará un estudio serológico de más de 42.000 tests. De forma voluntaria, el personal docente y de apoyo, compuesto por más de 100.000 personas, podrá hacerse voluntariamente el test de anticuerpos. En conjunto, las medidas supondrán una inversión de más de 370 millones de euros.

Casi 11.000 docentes más, horarios escalonados, ratios más bajas, refuerzo tecnológico, test a profesores y estudios serológicos a alumnos y colectivos de riesgo.



Garantizamos la seguridad de los niños y la tranquilidad de los padres.



La educación no se para. pic.twitter.com/M7Lprsp42Q — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 25, 2020

Mascarilla obligatoria para alumnos de más de seis años, reducción de ratios y clases presenciales por turnos

Díaz Ayuso ha anunciado que "el curso en Madrid será presencial en Infantil, Primaria y 1º y 2º de Secundaria y semipresencial en el resto de niveles". Para garantizar la salud y seguridad de los alumnos ("Los colegios van a ser los lugares más seguros", ha afirmado Ayuso), se hará obligatoria la mascarilla a todos alumnos de más de seis años, a la vez que se reducirá la ratio alumno/profesor.

Por ejemplo, en clases de Educación Especial va a haber como máximo 8 alumnos por clase, en los ciclos superiores de primaria habrá 20 alumnos por clase y a partir de primero y segundo de ESO habrá 23 alumnos por clase. Si un alumno de primaria se ve obligado a confinarse, el profesor puede activar la cámara para que el alumno pueda asistir a clase. Esto, por supuesto, se debe negociar con cada profesor.

"Los colegios van a ser los lugares más seguros", ha afirmado Ayuso

A partir de segundo de ESO, el equivalente a 14 años, la educación será semipresencial, con entre un tercio y la mitad de horas en el aula y lo restante en casa de forma telemática, doblándose los grupos para reducir los grupos. Para reforzar el área online, aseguran que se ha mejorado EducaMadrid, con videoconferencias, aulas virtuales y un módulo de exámenes.

Cada centro tendrá un coordinador de COVID-19, que tendrá equipamiento de EPIs, y que en caso de que un alumno se sienta enfermo le aislará en un espacio dedicado, y avisará a Salud Pública. Como medidas adicionales, se tomará la temperatura a todas las personas que entren en los colegios, con la limitación de que a partir de los tres años, los familiares deberán quedarse en las puertas del centro.