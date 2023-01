Luis Enrique recomendó mi glucómetro en Twitch y mi tráfico se ha triplicado desde entonces

Luis Enrique se puso el traje de Luis Padrique durante el pasado Mundial, cuando antes de naufragar contra Marruecos se dejaba caer en Twitch para conversar en directo con parte de su staff y responder preguntas de la audiencia, un formato que arrasó con picos de audiencia de más de 150.000 espectadores en directo, además de los que lo veían en diferido o cazaban clips sueltos en periódicos deportivos.

En una de esas emisiones, la décima, mientras hablaba de su nutrición, hizo un comentario muy específico en el minuto 48:

"¿Veis este parche que tengo aquí? Es un parche que indica la glucosa. Es decir, el nivel de azúcar en sangre en función de lo que haya comido. Es de la marca... hago publicidad, pero vamos, no me llevo nada, ¿eh? Podéis estar tranquilos. Se llama Glucovibes, y tiene una aplicación muy interesante.

A mí me gusta mucho, en función de lo que como, saber... al final tienes sensaciones, ya sabéis que cuando uno mete un pico de azúcar de la repera sube el azúcar en sangre y el páncreas tiene que segregar insulina para bajar ese azúcar en sangre. Porque no es lo más adecuado para nuestra salud. Es un poco un parche como el de un diabético.

Yo ya lo llevo dos semanas, ahora lo he cambiado para volver a estar otras dos semanas. Y en él puedo ver claramente, metiendo los alimentos que voy comiendo, los picos de azúcar que tengo. Si de repente me excedo en algo y veo que no me siento muy bien, lo miro en la gráfica y puedo ver realmente... Muy interesante para todo aquel que le guste la salud, para todos los que hagáis deporte de resistencia, porque durante la carrera puedes ver cómo van tus picos de glucosa, y para poder suplementarte. Os lo recomiendo".

Alberto Conde, fundador de Glucovibes, confirma a Xataka que aquello no fue ningún tipo de mención pagada, ni siquiera planeada. Él fue el primer sorprendido. Sabía que Luis Enrique utilizaba su producto, pero no se esperaba una mención así, que además tuvo consecuencias inmediatas.

Y un día cualquiera ocurre esto…

Más que un glucómetro

En realidad, llamar "glucómetro" al producto que ofrece Glucovibes es un reduccionsimo. El glucómetro no es diferente del que se puede comprar libremente de multitud de fabricantes. El producto de esta empresa es todo el software que recoge los datos de ese parche junto a los que introduce el usuario en su aplicación... y los interpreta. Lo llaman "GPS metabólico".

Esta propuesta ya estaba en el mercado desde octubre de 2021, pero en una primera versión, y de una forma silenciosa, según explica su creador. "No hemos hecho ninguna inversión publicitaria, queríamos ver cómo respiraba el producto desde el punto de vista de los usuarios interesados en este tipo de servicio. Ver su feedback, aprender con ellos... Necesitábamos una base de al menos mil usuarios para poder empezar a desplegar algoritmos y la IA en la que venimos trabajando, que es el aspecto clave de la segunda versión".

Imagen del sensor y el parche en el brazo de una usuaria. Imagen: Glucovibes.

Esa segunda versión iba a llegar a finales de diciembre, pero la publicidad improvisada del seleccionador les hizo adelantar los plazos un par de semanas. Lucho llegó a esta empresa gracias a otro exfutbolista con el que compartió equipo y también usa este parche. Le habló de él, y este se puso en contacto interesado por la empresa. "Fue justo antes de viajar a Catar por el Mundial", dice Alberto.

El asturiano, con su comentario sobre Glucovibes, ayudó a dar a conocer a la empresa, pero también a desmontar la creencia de que este tipo de parches solo son útiles para diabéticos. "El parche es el mismo, pero el software que usan los diabéticos no están pensados igual que el nuestro. Nosotros tenemos una forma de tratar la información pensada para personas sin esa patología, buscamos otros escenarios".

Aplicación de Glucovibes para iOS. Imagen: Glucovibes, Mockuuups Studio.

¿Para quién es, entonces? Desde para atletas olímpicos que quieren conocerse a fondo y ajustar su nutrición en base al momento de la temporada en el que se encuentren, usando parches de forma continuada, hasta para quien quiere hacer uno o dos procesos anuales de seguimiento de su glucemia para ver si está dentro de los valores deseables, como un ejercicio para conocer mejor su cuerpo".

"Y luego, gente intermedia, que busca mejorar su descanso nocturno, su fatiga crónica o simplemente perder peso de forma controlada, según los ejemplos que da el propio fundador. "Hay casos en los que una razón es que su balance nutricional no es correcto, quizás esos requieren de dos o tres meses de uso continuado para analizar bien su pauta".

A todos ellos va destinado el plan de 199 euros anuales, que incluye un sensor con dos parches y los "doce meses de experiencia Glucovibes" integrados por un informe metabólico personalizado y el acceso a un coach nutricional que va guiando el plan de alimentación del usuario en función de sus objetivos, sus necesidades específicos y la información que brinda el propio software gracias a los datos del sensor.

"Además de la base nutricional propia que tenemos, donde desglosamos macronutrientes, energía, etc, tenemos más atributos que los que ofrecen las etiquetas de los alimentos. Por ejemplo, diferenciamos entre el nivel de fibra, la presencia de agua, si es procesado o no, si tiene carácter inflamatorio o antiinflamatorio... Todo eso lo usan nuestros algoritmos para que nuestros usuarios puedan ver ciertos avisos, ofrecerle reemplazos para ciertos alimentos... Y así el usuario va asumiendo pautas".

El lanzamiento de esta segunda versión coincidió bastante en el tiempo con la promoción de Luis Enrique. Por un lado, varios influencers contactaron con la empresa pidiendo "colaborar" con ella haciendo una mención similar del producto. "Nos contactaron muchos, a todos les dijimos lo mismo: no le hemos pagado a Luis Enrique para que hablase de esto, así que no hacíamos ese tipo de cosas".

Y por supuesto, el boom de interés por parte de quienes querían saber más sobre él o hacerse con uno. "Durante los tres días posteriores hubo un tráfico inusual, mucho mayor del habitual. Como coincidió con la precampaña navideña no sabemos cuánto subió por la campaña y cuánto por la mención, pero sí que hubo un aumento enorme en esos primeros días".

Aunque para Alberto, lo más interesante es el remanente que mantiene después de aquella oleada. "En un día cualquiera tenemos entre dos y tres veces más tráfico que el que teníamos hace tres o cuatro meses". Posteriormente hubo más contrataciones, como la que hizo el Ministerio de Defensa, interesado en estudiar el impacto de la nutrición en el personal militar.

Incluso ha habido algunos casos de clientes que quizás fiaron todo a la palabra del seleccionador, antes incluso de entender el producto. "Hemos tenido casos de algunas personas puntuales que nos han llamado después de haber comprado el producto porque apenas sabían lo que estaban comprando". El poder de Lucho.

