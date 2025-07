Liver King, el influencer que recomienda comer hígados crudos (y otros alimentos similares) ha sido arrestado en Texas

En redes sociales se hizo famoso como Liver King, el “rey del hígado”, pero su nombre real es Brian Johnson. Los últimos meses han sido duros para este influencer estadounidense conocido por promover una dieta extrema en la que, como es de suponer, el hígado tiene un papel importante.

Crudo, eso sí.

Auge y caída. Esta semana Brian Johnson era arrestado por “amenazas terroristas” contra otra estrella de internet, el locutor de podcast Joe Rogan. El arresto marca el punto más bajo en el ciclo de auge y caída de esta popular y polémica figura de internet, quien, según la prensa local, ha sido ya puesto en libertad bajo fianza.

Johnson alcanzó su cota de fama por promover una dieta radical en la que la la pieza clave está en casquería y otras carnes poco convencionales (testículos, cerebro, penes, médula ósea y, por supuesto, hígado), normalmente en crudo. Esta dieta era uno de los pilares de un modo de vida “ancestral” que incluía también otros aspectos como el entrenamiento físico o la caza. Antes de alcanzar la fama como Liver King, Johnson lanzó su propio negocio dedicado a los suplementos dietéticos.

Este peculiar modo de vida le granjeó millones de seguidores: a día de hoy, Liver King cuenta con unos 6,1 millones de seguidores en TikTok, unos 3 millones en Instagram, y más de 1,2 millones en Youtube. Hace apenas unos meses se estrenaba en Netflix un documental sobre su figura.

Hígado crudo y músculos. La carrera de Johnson ha estado salpicada de polémicas. Una de ellas cuando en 2022 tuvo que pedir disculpas al revelarse que parte del físico del que presume se debe al consumo de esteroides. Pero entre todas las polémicas que ha protagonizado este influencer y empresario, sus recomendaciones dietéticas son la gran constante.

Los consejos de Johnson (y los de otros muchos influencers dedicados a este negocio) han sido criticados desde diversos sectores incluyendo, por supuesto los expertos en nutrición y salud.

Según explica Jonathan Jarry en el blog de la Universidad McGill, la idea detrás de la singular dieta promulgada por Johnson es el concepto pseudocientífico de que consumir algo nos otorgará una ventaja desarrollando ese algo: comer hígado mejorará la salud de nuestro hígado, comer cerebro nos hará más inteligentes, etc. Podemos imaginar qué es lo que por esta regla de tres debe consumirse para mejorar la virilidad. “De lo que se come se cría”, dicho a través del refranero popular.

No tan sano. No solo no es cierto que la carne cruda no nos va aportar ninguna ventaja a nivel nutritivo, también nos pone en riesgo. Distintos estudios han señalado que existen riesgos derivados de este tipo de consumo.

Por ejemplo un estudio publicado en 2008 en la revista de The Korean Society for Parasitology and Tropical Medicineobservaba un aumento en el riesgo de desarrollar toxocariasis. Este consumo ha sido vinculado incluso al riesgo de contraer la llamada fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.

La verdad escondida. Como suele ser habitual, entre los consejos de dudosa utilidad de gurús como Liver King puede haber un reducto de verdad. Ejercitarse con regularidad o evitar el uso excesivo de dispositivos digitales pueden ser consejos perfectamente válidos. A lo largo de su carrera, el influencerha dio “moderando” su dieta y es habitual verlo consumir carnes más “convencionales” también cocinadas e incluso productos de la huerta.

“Hay un ápice de verdad en el modo de vida de Liver King (ejercitarse es bueno, los alimentos muy refinados son menos buenos, y el aire fresco es beneficioso) pero ese grano se pierde en su enorme cuenco de casquería, médula ósea e hadado, lo que él alienta a sus seguidores a consumr diariamente para lograr fuerza y felicidad”, explicaba en su artículo Jarry.

El problema surge cuando estas verdades sirven para dar credibilidad a creencias pseudocientíficas que pueden llegar a poner en riesgo nuestra salud o cuando estas certezas se usan para vender productos que poco tienen que ver con ellas.

Imagen | Youtube, theliverking / Federico Arnaboldi