La gripe aviar ya debería haber causado una pandemia. Que eso no haya ocurrido es lo que "tranquiliza" a los expertos

Tenemos que hablar, otra vez, de la gripe aviar. El hallazgo en un hospital de Luisiana del primer caso severo en EEUU y la declaración del "estado de emergencia" en California han disparado todas las alarmas. El fantasma de la pandemia ha llegado a los medios a una velocidad de vértigo.

Y, sin embargo, las autoridades no han alterado su evaluación de riesgo inmediato. Un riesgo que, hasta ahora, sigue siendo "bajo". ¿Por qué?

El mayor brote de gripe aviar de la historia (y sumando). Sí, con más de 250 millones de aves muertas en todo el mundo, estamos viviendo el peor brote de gripe aviar que se recuerda. Un brote que ha trascendido a las aves y que se ha colado hasta la cocina del país más poderoso del mundo: el virus estuvo meses moviéndose bajo el radar entre la inmensa población de vacas de EEUU sin que nadie se diera cuenta.

Esto hizo que los expertos empezaran a preocuparse. Y es que hablamos de la gripe, el virus cambiante por antonomasia. Conforme crecía la gripe aviar y la zoonosis se hacía más grande, la comunidad científica se empezó a preocupar. Pero cuando el brote mundial alcanzó una dimensión tan extremadamente grande, los mismos científicos empezaron a calmarse.

Después de tanta circulación, copias y especies, si el virus no había saltado al ser humano de forma contagiosa era porque hay algo que lo está frenando. No sabemos lo que es, tampoco sabemos cuál será su efectividad última: pero sabemos que no es algo sencillo de burlar.

Llegada cierta masa crítica, si no ha pasado, no es fácil que vaya a pasar.

¿Esto significa que no vamos a tener una pandemia? Desde luego que no. Esto solo significa que debemos estar atentos. Como decía Christina Pagel, a la pregunta de cómo de cerca está N5H1 de convertirse en una pandemia, "no está a la vuelta de la esquina, pero la tenemos a una distancia muy poco confortable".

