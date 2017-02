Este chip cuesta un céntimo y es todo un laboratorio capaz de diagnosticar tuberculosis, malaria o cáncer

Dentro de esa búsqueda incesante por hacer más eficientes los métodos de diagnostico de enfermedades, nos hemos encontrado con diversos proyectos que quieren ser eficientes, asequibles, y de respuesta casi inmediata. Esto finalmente se resume en una sola cosa: tiempo, ya que entre más rápido sea haga un diagnóstico, más rápido se aplicará un tratamiento, y esto podría ayudar a salvar una gran cantidad de vidas.

Rahim Esfandyarpour de la Universidad de Stanford está presentando un proyecto que precisamente busca un lugar en la detección temprana de enfermedades dentro de países en vías de desarrollo. Dicho proyecto ha sido bautizado como 'Laboratorio en un chip', y sí, se trata de un chip fácilmente imprimible capaz de analizar diversas muestras de células al momento.

'Lab on a Chip'

Entre las bondades de este chip se encuentra su bajo coste, ya que fabricar cada uno representaría un precio de menos de un céntimo de dólar, ya que sólo requiere una impresora de inyección de tinta y tinta de nanopartículas conductoras. Cada chip consta de una cámara que contiene silicona transparente que a su vez alberga una muestra de celdas para pruebas y una tira electrónica reutilizable.

La tira electrónica es el componente que se puede imprimir sobre láminas flexibles de poliéster. El proceso de fabricación-impresión es de alrededor de 20 minutos, y la idea es crear una gran base de datos con cada uno de los diseños para la tira, ya que dependerá de estos diseños el diagnostico que se esté buscando realizar.

Para realizar el diagnóstico sólo necesitamos colocar una pequeña muestra de tejido sobre el chip, posteriormente se aplica una carga eléctrica la cual hará que las células se separen, dejando al descubierto a aquellas con propiedades cancerígenas o la presencia de alguna enfermedad como tuberculosis o malaria.

Este 'laboratorio portátil' cambiaría de forma importante la respuesta ante enfermedades dentro de zonas donde es imposible realizar diagnósticos de forma inmediata, ya sea porque no hay acceso a equipo profesional o simplemente no hay recursos. Sin embargo, este chip no busca reemplazar los análisis dentro de un laboratorio, sino que se ofrece como una herramienta complementaria para detecciones tempranas.

Hasta el momento no hay un plan para la comercialización o distribución de este chip, ya que ahora mismo están enfocados en mejorar su funcionamiento y detección, además de que están tratando de crear alianzas con otros institutos para hacer que la base de datos con diseños para la tira electrónica crezca y pueda estar disponible de forma gratuita para todo el mundo.

Vía | New Scientist