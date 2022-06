Estamos un paso más cerca de tener un fármaco contra el cáncer de mama. Gracias a una investigación española

El Instituto de Oncología Vall d'Hebron (VHIO) ha anunciado el éxito de los ensayos clínicos de un nuevo tratamiento combinado contra un tipo de cáncer metastásico de mama. La supervivencia sin progresión del tumor aumentó casi un 100% con el uso del tratamiento. El uso de Trastuzumab Deruxtecan ya está aprobado para algunas expresiones de este tumor, pero ahora el número de pacientes que podrían optar a este tratamiento podría aumentar notablemente.

¿Qué se ha logrado? El estudio ha logrado aumentar significativamente la supervivencia de las pacientes tratadas. Concretamente, la supervivencia sin progresión pasó de una media de 5,1 meses en pacientes con quimioterapia a una media de 10 en pacientes con terapia combinada. La supervivencia media pasó de los 17 a los 23,4 meses.

El cáncer en el punto de mira: HER-2 bajo, El estudio analiza el efecto de este tratamiento en cánceres metastásicos de mama con expresión HER-2 bajo. HER-2 es una proteína que se encuentra en el exterior de algunas células tumorales. En base a la presencia de esta molécula los tumores suelen clasificarse como HER-2 positivos o negativos.

Sin embargo, una porción significativa de los considerados negativos sí muestran una expresión baja de esta proteína, los llamados HER-2 bajo, que pueden llegar a suponer más de un 35% de los cánceres de mama metastásicos.

Esta clasificación es relevante puesto que ayuda a los oncólogos a decidir cuál es el mejor tratamiento para luchar contra la enfermedad según las características que presenta ésta.

Nuevo tratamiento para miles de pacientes. Gracias a este estudio, sabemos que uno de los tratamientos utilizados contra cánceres HER-2 positivos puede ayudar a muchas más pacientes. Aleix Prat, coautor del estudio, explica en la nota de prensa publicada por el VHIO “hasta ahora, las pacientes con tumores HER2-negativos no se beneficiaban de tratamientos contra el HER2 (…). Ahora, gracias a este nuevo fármaco inmunoconjugado, que combina 7-8 moléculas de una quimioterapia muy potente con el anticuerpo trastuzumab, se prolonga la supervivencia de las pacientes”.

Fármaco inmunoconjugado. El tratamiento es en realidad una combinación de fármacos. Trastuzumab Deruxtecan hace referencia a los dos componentes del tratamiento. El primero, un anticuerpo monoclonal, y el segundo un quimioterápico. El Trastuzumab pertenece a la familia de las terapias dirigidas, una forma de medicina de precisión que logra poner el punto de mira sobre las células tumorales sin atacar al resto.

Los últimos pasos del camino de un fármaco. El ensayo clínico que se ha presentado en la revista New England Journal of Medicine corresponde a la fase 3 del desarrollo de este tratamiento. En el estudio participaron 557 pacientes con casos avanzados. Esta fase 3 es la última etapa de los ensayos clínicos, pero eso no quiere decir que el tratamiento vaya a estar disponible de manera inmediata.

Explica el coautor del estudio, Miguel Gil, que el estudio ha arrogado resultados “clínicamente muy relevantes y con efectos adversos muy manejables”, y que confían en que “no tarde mucho en poder ser incorporado en el sistema público una vez se apruebe por la Agencia Europea del Medicamento [EMA] y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios”. Su uso en pacientes HER-2 positivos ya está aprobado por la EMA y su homóloga estadounidense.

Aunque la fase de ensayos clínicos para esta aplicación concreta del tratamiento hayan finalizado, el estudio de su aplicación continúa para extender su uso en otros casos, como en pacientes en fases más precoces del desarrollo de la enfermedad, explica Cristina Saura, también coautora del estudio. La terapia también está siendo probada en pacientes con las mismas características que no fueron incluidas originalmente en el estudio.

Durante las últimas semanas hemos podido conocer nuevos avances en la lucha contra el cáncer, incluido otro estudio enfocado en la combinación de quimioterapia y otras estrategias, también prometedoras, pero en fases menos avanzadas de los ensayos clínicos. No en vano estos días se celebra, en Chicago, Illinois, y de manera online, el encuentro anual de la American Society of Clinical Oncology, una convención que permite a los expertos compartir los últimos avances y ponerse al día del trabajo de investigadores de todo el mundo.

Imagen | National Cancer Institute