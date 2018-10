Los científicos que lograron tomar el control de la evolución se llevan el Nobel de Química de 2018

Ha llegado el momento del "patito feo" de los Nobels: quizá uno de los menos glamourosos, pero sin duda uno de los más importantes. La Real Academia de las Ciencias de Suecia ha concedido Frances H. Arnold, George P. Smith y Gregory P. Winter se llevan el premio Nobel de Química por "tomar el control de la evolución y utilizar los mismos principios – cambio genético y selección – para desarrollar proteínas que resuelven los problemas químicos de la humanidad".

