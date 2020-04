Calles con niños, niños sin mascarillas: “Las infantiles no podrán encontrarse hasta dentro de diez días, y no fácilmente”

Desde este domingo, los casi siete millones de menores de 14 años españoles pueden volver a salir a la calle tras seis semanas de confinamiento. Y aunque el espacio público se ha llenado en este tiempo de adultos con mascarillas en la mayoría de los casos, desde el Gobierno no se ha hablado de la necesidad o la recomendación de que los niños también lleven mascarillas en sus salidas.

El interés por estas mascarillas de tamaño adaptado para niños (las de adulto les resultan inservibles) se ha disparado en los últimos días con el anuncio de que los infantes podrían volver a salir a la calle, algo que unido a un suministro habitualmente muy bajo ha dejado sin stock a los pocos proveedores que las venían ofreciendo hasta ahora.

"Hasta dentro de diez días no podrán encontrarse algunas, aunque no fácilmente"

"Las mascarillas pediátricas no han tenido presencia prácticamente en las farmacias hasta ahora, ya que su uso se limitaba a algunas unidades hospitalarias infantiles", nos explica Carlos Gallinal, secretario general de FEFE (Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles). "Si hasta hace dos meses el uso de mascarillas era muy raro en adultos, en niños ni te cuento. Ahora hay algunas líneas de producción en España haciéndolas desde hace poco, calculo que en unos diez días ya se podrán encontrar mascarillas para niños. No con facilidad, pero se podrán encontrar algunas".

Las únicas que se están pudiendo localizar a cuentagotas son las no homologadas, no hay existencias de equivalentes a FFP2

Una farmacéutica madrileña no lo ha tenido en absoluto fácil desde que empezó a intentar hacerse con ellas. "Empecé a buscarlas y ningún proveedor nos las podía suministrar, las tenían agotadas desde febrero; me han ofrecido algunas no homologadas, pero las he rechazado, las que me ofrecen son de tela de doble capa. Muchas farmacias estamos trabajando conjuntamente para encontrar algo tipo FFFP2, pero no sale nada".

Esas mascarillas no homologadas son, principalmente, las que están fabricando voluntarios en algunas agrupaciones locales, de la misma forma que se ha venido haciendo con las mascarillas para adultos pero con un tamaño adaptado para infantes. Una de esas agrupaciones es Aguja Solidaria, de Camas (Sevilla), donde ya han entregado 60.000 mascarillas para adultos y 7.000 para niños, estas últimas con mayor producción en las últimas semanas. Marian Gómez, una de sus voluntarias que nos atiende por teléfono en plena tarea de reparto, dice que "la demanda está siendo brutal", aunque no están homologadas, sino que se entregan para simple uso individual.

Las homologadas y con mayor capacidad de filtración son las que están completamente agotadas, además de que se están fabricando a un ritmo mucho menor que las de adultos. Mientras tanto, la Asociación Española de Normalización, en colaboración con el Ministerio de Sanidad entre otros miembros, ha publicado una guía para crear mascarillas reutilizables, también para niños.

Parte de la guía elaborada por la Asociación Española de Normalización para fabricar mascarillas reutilizables.

Arturo Alarcón es gerente de Laboratorio Filtros Nosk, la sucursal europea de una empresa coreana. Vende mascarillas infantiles desde 2014 a población muy concreta: afectados por asma, unidades de oncología infantil, pacientes de neumonía o fibrosis quística, y prácticamente nadie más. La explosión de la demanda de estas unidades en estas últimas semanas ha supuesto que el precio al que se las vende su proveedor asiático se ha multiplicado. "Antes un pedido de 60 bultos me costaba 1.200 euros. Ahora me piden 7.800 por exactamente lo mismo".

La escasa demanda que había hasta febrero de mascarillas a nivel mundial se traducía en pocos fabricantes, algo que tampoco está ayudando ni a ofrecer suministro suficiente ni a buscar alternativas con precios que no hayan aumentado un 650%. El precio final para el consumidor en tiempos de normalidad era de 9,5 euros por un paquete de tres unidades de tipo FFFP2 o N95. "Las N95 son las que tienen capacidad para para el virus, y esas son de fabricación seriada, las que se hacen en talleres cosiendo con muy buena intención son otra cosa, no han pasado un control de filtrado", dice Arturo.

Mascarilla infantil N95 comercializada por Nosk. Imagen cedida.

No obstante, Gallinal cree que el uso de una mascarilla por parte de niños, si bien suma a efectos de protección, puede restar más de lo que suma en el caso de que se manipule incorrectamente. "Si los niños se tocan la mascarilla o se la ponen y quitan mal, entonces el riesgo de contagio puede ser incluso mayor, ya que si no tienen las manos correctamente lavadas y tienen un agente infeccioso en ellas, pueden dejarlo justo frente a su boca. Lo importante es que si usan mascarilla, ha de ser bajo la estricta vigilancia de un adulto responsable. Si no va a poder estar vigilado, es mejor que no lleve mascarilla. Y si sospechamos que un niño está enfermo, es mejor que no salga a la calle. Esto lógicamente aplica a la población general, no a la que puede tener patologías previas".

Las recomendaciones son unánimes a la hora de desaconsejar la mascarilla en menores de dos años, para el resto señalan la supervisión adulta como necesaria

El secretario general de FEFE explica que no hay capacidad de producción suficiente en España como para proveer de mascarillas a los casi siete millones de menores de 14 años, ni a los cuarenta millones de habitantes restantes. Se depende de una producción internacional que tampoco estaba preparada para una demanda global como la actual. "Hago un llamamiento a la racionalización y al no acopio", dice Gallinal.

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno de España, dijo que la mascarilla "no es una medida de protección del todo efectiva en los niños, es difícil que los menores de corta edad la mantengan puesta y que no la anden tocando todo el rato". El CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) de Estados Unidos dijo en cambio que sí, que recomienda su uso, aunque no en niños menores de dos años por esa dificultad a la que hacía referencia la ministra. Mientras, se ha hecho viral un vídeo en el que una farmacéutica balear explica cómo adaptar una mascarilla quirúrgica al tamaño adecuado para niños. A falta de pan...

Imagen destacada | Wikimedia Commons.