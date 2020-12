Europa pisa el acelerador con la vacuna contra el coronavirus y la Agencia Europea del Medicamento adelanta al 21 de diciembre la reunión para dar el visto bueno

Esta mañana, varios medios alemanes (Bild y Frankfurter Allgemeine), primero; y la agencia Reuters más tarde informaban de que varios estados miembros, entre ellos Alemania, estaban presionando a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para acelerar el proceso y el visto bueno de la Agencia llegara antes de Navidad.

Pues bien, la Agencia acaba de confirmar que "tras la recepción ayer por la noche [día 14] los datos adicionales solicitados por el Comité de Productos Médicos para Uso Humano (CHMP) a la empresa y en espera del resultado de su evaluación, se ha programado una reunión excepcional del CHMP para el 21 de diciembre para concluir si es posible" la aprobación de la vacuna. En caso de que no lo fuera, se mantendrá "la reunión prevista para el 29 de diciembre". Es decir, si todo va bien, la EMA podría dar el visto bueno a principios de semana.

Eso, no obstante, no constituye la "aprobación" de la vacuna. Será la Comisión Europea la que apruebe (o no) el medicamento para la Unión. Algo que, en consonancia con las declaraciones de Ursula von der Leyen, se haría con la máxima celeridad posible. Y es que, tras el comienzo de las vacunaciones en Reino Unido (que, recordemos, pese al proceso del Brexit siguen teniendo la misma regulación sanitaria que el resto de Europa) y la aprobación de la FDA, no se entendía muy bien (sobre todo, entre los gobiernos) que la EMA alargara los tiempos si no era necesario.