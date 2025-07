El estrés por no quedarse sin tierras raras está dominando a las tecnológicas. Apple acaba de gastarse en ellas 500 millones

Apple ha firmado un acuerdo con MP Materials, una empresa minera de EEUU, para asegurarse el suministro de imanes fabricados con tierras raras durante los próximos años. La compañía liderada por Tim Cook invertirá 500 millones de dólares en esta empresa con el propósito de eliminar su dependencia actual de las tierras raras procedentes de China. No obstante, el suministro de imanes de tierras raras de origen estadounidense comenzará en 2027.

Esta decisión estratégica es la respuesta de Apple a dos necesidades. La más evidente es que los de Cupertino necesitan tener acceso a los imanes de tierras raras sin verse condicionados por el control férreo que ejerce actualmente China sobre la cadena de suministro global de estos elementos químicos. Además, su inversión en MP Materials ha sido muy bien recibida por la Administración de Donald Trump como parte del compromiso adquirido por Apple a finales del pasado mes de febrero.

Y es que el día 24 de ese mes los de Cupertino anunciaron que invertirán 500.000 millones de dólares durante los próximos cuatro años en EEUU y crearán 20.000 nuevos puestos de trabajo. En cualquier caso, este escenario nos invita a hacernos dos preguntas. Por un lado es importante identificar por qué los imanes de tierras raras son tan importantes para Apple y otras compañías de tecnología. Y también es crucial que sepamos cómo ha conseguido China dominar de una manera tan contundente la cadena de suministro global de las tierras raras.

Las tierras raras son esenciales para fabricar tecnología avanzada

"Los materiales de tierras raras son fundamentales para producir tecnología avanzada, y nuestra asociación con MP Materials ayudará a fortalecer el suministro de estos elementos vitales aquí, en Estados Unidos", ha declarado Tim Cook, el director general de Apple. Los imanes permanentes fabricados con tierras raras, como los de neodimio o samario-cobalto, son muy atractivos para los fabricantes de dispositivos electrónicos porque tienen una alta fuerza magnética, una gran resistencia a la desmagnetización y una elevada estabilidad térmica, entre otras cualidades destacables.

De hecho, no son esenciales solo para la industria de la electrónica; también tienen un rol protagonista en el sector que se dedica a la fabricación de coches eléctricos, en el aeronáutico y en la industria de producción de armamento avanzado. El problema para EEUU y sus aliados es que actualmente la cadena de suministro de las tierras raras está controlada casi totalmente por China. Este país asiático produce el 70% de las tierras raras y controla el 90% de la industria del procesado de estos elementos químicos.

Los imanes de tierras raras son muy atractivos por su alta fuerza magnética, gran resistencia a la desmagnetización y elevada estabilidad térmica

El pasado 4 de abril, apenas 24 horas después de que Donald Trump diese a conocer los impuestos que iba a aplicar a la importación de la mayor parte de los productos procedentes del extranjero, la Administración liderada por Xi Jinping respondió. Y lo hizo con contundencia. A principios de diciembre de 2024 optó por prohibir la exportación de algunos minerales críticos a EEUU, entre los que se encontraban tres metales esenciales para la industria de los chips: el galio, el germanio y el antimonio.

Poco después el Gobierno chino añadió dos metales críticos más a su lista de restricciones de exportación: el escandio y el disprosio. Estos elementos químicos son probablemente menos conocidos que los metales prohibidos por China con anterioridad, como el galio o el germanio, pero son cuando menos tan importantes como estos últimos porque tienen un rol fundamental en las industrias de los circuitos integrados, las telecomunicaciones y la fabricación de dispositivos de almacenamiento.

La capacidad de ejercer presión de China aún no se había extinguido. Apenas diez días después, el pasado 14 de abril, la Administración no dudó en dar otro paso más hacia delante con el propósito de poner en jaque, además de las industrias que acabo de mencionar, las de los coches eléctricos, la aeronáutica y el armamento avanzado. Para lograrlo suspendió de forma efectiva, además de la exportación de las tierras raras más valiosas, la de los imanes de alta potencia que tienen un rol crítico en las industrias que he citado en este mismo párrafo.

Este es el contexto en el que MP Materials se ha erigido como un actor crucial para EEUU. Y es que esta compañía minera es la propietaria del único yacimiento de este país que contiene algunas de las tierras raras necesarias para fabricar imanes industriales de alta potencia. Este es el motivo por el que se ha transformado en un recurso estratégico muy valioso para el país liderado por Donald Trump. El plan de EEUU persigue desarrollar su propia cadena de suministro de tierras raras con el propósito de eliminar cualquier dependencia del mercado global de estos elementos químicos.

