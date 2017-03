Quien necesita una Nintendo Switch cuando puedes tener una increíble SuperNES "portátil"

La Nintendo Switch ya está entre nosotros. La nueva consola de la compañía ha provocado, en su mayoría, buenos comentarios acerca de su arriesgado formato y propuesta híbrida. Sin embargo, no todos se han dejado llevar por el hype, por lo que hoy nos encontramos con una divertida propuesta que ha surgido en internet.

Un usuario de Twitter ha publicado un vídeo donde nos presenta una increíble modificación a una SuperNES, concretamente una Super Famicom, la cual busca traer la experiencia de consola portátil a una de las consolas caseras más famosas de Nintendo.

SuperNES Switch

Fuera del vídeo no hay más detalles acerca de esta modificación, pero en lo poco que podemos ver se destaca que todo el mando ha sido incrustado en el cuerpo de la consola, a la que también se le ha añadido una pantalla a todo color cerca de la ranura de los cartuchos. Por otro lado, ahora dicha ranura se ha pasado a la parte trasera, que al usarla en forma vertical quedarían situados en la parte superior.

Otro detalle interesante es que también se le ha instalado un altavoz en uno de los costados, con todo y control de volumen. No podemos ver si la consola está conectada a la corriente eléctrica o está usando alguna especie de módulo de baterías.

Este tipo de modificaciones no son nuevas, pero sin duda ésta es una de las más extravagantes y creativas. Lamentablemente no hay más información de cómo lo hizo y cómo es el funcionamiento de esta 'SuperNES Switch', la cual no se ve muy ligera y portátil que digamos.

Vía | The Verge En Xataka | Nintendo Switch ya está aquí: esto es todo lo que debes saber (precio, catálogo, juego online ...)