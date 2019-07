Netflix en una TV de los años 70: así se consigue ver series por streaming en una TV en blanco y negro

Josh Ellingson, un artista de San Francisco, se encontró en una tienda de segunda mano un televisor General Electric XB2410SD y un Roku de segunda mano. Combinar una TV de hace cincuenta años con un smartTV no parece algo sencillo pero sí una excelente idea para los fanáticos de la tecnología. Josh no sólo hizo que funcionase, sino que se puso a ver 'Stranger Things' en Netflix en su "nueva" TV en blanco y negro. Un chute de nostalgia difícil de superar.

Conseguir ver Netflix en la TV en blanco y negro fue sólo el principio. Una vez el sistema estaba montado pudo conectar también otros dispositivos como el Apple TV o un ordenador. Incluso pudo usar el televisor como pantalla secundaria del ordenador, o como pantalla para la cámara de vídeo que lo grababa en directo. En su cuenta de Twitter ha publicado una serie de vídeos donde muestra algunos de los logros conseguidos.

I plugged my black and white tv into an old Roku. pic.twitter.com/YHDiUiGXD6