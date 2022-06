Convierten una pieza de LEGO en un mini ordenador con su propia pantalla OLED funcional

LEGO y la electrónica siempre han estado muy ligados, pero el proyecto que os traemos hoy es particularmente llamativo. El maker James Brown ha transformado bloques de LEGO en pequeños ordenadores semifuncionales, con su propia placa base, pantalla y la capacidad de mostrar un texto dentro de la diminuta pieza.

El propio Brown ha publicado en Twitter sus avances con este proyecto, donde se muestra la pieza de LEGO en color azul, pintada con el aspecto de una pantalla. Pero la pieza es transparente y esconde una minúscula pantalla OLED funcional que puede reproducir líneas de texto o mostrar un radar circular moviéndose.

La dificultad de este proyecto es combinar todos los componentes en un espacio tan reducido. Cuando se trata de microelectrónica es relativamente habitual, pero no es tan sencillo cuando se trata de un proyecto casero.

Very happy about this. pic.twitter.com/1FofmKbqJP

El panel OLED está conectado a una placa base impresa flexible. Estos componentes se introducen en un molde impreso en 3D que posteriormente, según describe el propio Brown, se "sumerge en suciedad" para endurecer el plástico transparente y que tenga la suficiente consistencia.

I guess I’m just going to work my way through then. pic.twitter.com/zEwpI6ozyB