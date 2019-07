Cómo imprimirte el Apolo 11 en el salón de tu casa: la forma más maker de celebrar que el hombre llegó a la Luna hace 50 años

Cincuenta años después de unos de los momentos clave de la exploración espacial, hay muchas formas de disfrutar del aniversario de la llegada a la Luna. Desde este (falso) directo de Antonio Villarreal y Antonio Hernández en El Confidencial en el que se sigue, minuto a minuto, las andanzas del Apolo 11 hasta un sin número de cómics, películas y podcasts sobre la misión.

Yo, por mi parte, me decidí por un plan más maker para el fin de semana: quería construir los módulos de la misión Apolo en miniatura para recrear el momento en el comedor de casa con mis sobrinos. Pero cuando me puse manos a ello, resultó más complejo de lo que parecía. Por suerte, tras un mes peleándome con pegatinas y piezas pequeñísimas, di con una solución: imprimirlos.

Un pequeño paso para la impresión 3D, un enorme paso para alguien como yo

En 2016, el Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian decidió darle un lavado de cara a su exposición sobre la carrera espacial hacia la Luna. Como parte de ese proyecto, los responsables del Museo se dieron cuenta de que crear objetos que se pudieran tocar no solo mejoran la accesibilidad, sino que hacen más atractiva la exposición en sí. A la gente le gusta tocar.

Sin embargo, crear un modelo táctil no es tan sencillo como podría parecer. No se pueden reducir simplemente las medidas del original y menos cuando hablamos de los módulos del Apolo. Al fin y al cabo, los módulos originales tenían demasiados detalles. Tantos que la impresión sería muy compleja, pero, sobre todo, lo hacía demasiado frágil para su uso en el museo.

No deja de ser curioso que, como dicen en el Smithsonian, piezas que fueron diseñadas para sobrevivir al impacto con la luna, no resistirían el toqueteo de miles de manos cada día. Así que crearon una pieza que, aunque no es una réplica exacta del original, es mucho más sólida y estilizada para tener en la repisa.

Suena bien, pero suena aún mejor cuando descubrimos que los planos para imprimir el modelo en 3D están publicados y listos para usar. ¿Es complicado? Sinceramente, soy nuevo en esto y mi única guía en el mundo de la impresión 3D son las que tenemos aquí en Xataka. Ya os contaré, pero, en fin, no todos los días se cumplen 50 años de nuestra llegada a la Luna.