La Velada del Año IV de Ibai es la prueba de fuego para Twitch. Si vuelve a haber problemas, YouTube saldrá ganando

Después de meses de hype, el sábado por fin podremos ver La Velada del Año IV de Ibai, el evento anual más grande de Twitch en cualquier idioma. Y aunque los ojos de (presuntamente) millones de espectadores estarán en los streamers convertidos en boxeadores amateur, también habrá un foco importante sobre Twitch para ver si podrá lograr lo que no pudo el año pasado: que no se caiga el directo.

Aparte de cumplir su deber con el público, Twitch también tiene que demostrarle a Ibai, uno de sus talentos más grandes, que puede confiar en la plataforma para hacer sus eventos, algunos de los cuales tienen costes de producción millonarios.

El evento del año. Los que no siguen el mundo de los streamers igual no entienden todo el alboroto sobre La Velada del Año de Ibai, que sin lugar a duda es el evento del año en Internet en el mundo hispanohablante. El año pasado, 3.4 millones de personas vieron el evento en directo, rompiendo el récord mundial de espectadores en vivo en Twitch por segundo año consecutivo y acumulando 22.6 millones de horas vistas ese mismo día, según datos de Streams Charts.

Para ponerlo en contexto, la primera temporada de Clanes en Netflix acumuló 15.4 millones de horas vistas en su fin de semana de estreno en la plataforma.

La caída de 2023. Aunque la tercera edición del evento de Ibai logró hacer historia, no todo salió acorde al plan. Durante uno de los combates más esperados, el de la streamer mexicana Samy Rivera contra la influencer española Marina Rivers, muchos usuarios tuvieron problemas con Twitch. Algunos no podían acceder a la plataforma para ver el directo, mientras otros comentaban que no la imagen no era de buena calidad.

Los problemas rápidamente llegaron a los oídos del propio Ibai, que se disculpó con el público durante el evento en directo y cargó contra Twitch.

“Es una pena porque creo que Twitch está caído. Creo que Twitch está actuando raro. Mucha gente nos está diciendo esto en el chat. Estamos en contacto con Twitch porque la verdad es que es una pena poner este evento y luego ver que una plataforma con $300 millones no es capaz de proporcionar un buen servidor, pero lo estamos intentando y veamos si podemos arreglarlo con un poco de suerte”, comentó Ibai.

El récord que sorprendió. Pero los problemas del directo en Twitch no solo causaron problemas en el evento, también lo hicieron después cuando Ibai y otros creadores mostraron su sorpresa al hecho de que el pico de audiencia del evento solo fuera de 3.4 millones, una ligera subida en comparación con el año anterior. Para muchos, las cifras no tuvieron sentido dada la evolución del evento, que fue desde un pabellón con un público de 13.000 personas en Barcelona hasta el estadio del Atlético de Madrid con casi 70.000 personas en vivo.

“La cantidad de ingenieros de plataformas, de viewership, de cosas así, incluido mi editor, que me han hablado de los viewers es acojonante”, comentó Ibai después del evento en 2023. “Tengo mensajes diciéndome, ‘Ibai, te han robado’”.

El CEO de Twitch toma cartas en el asunto. Meses después, el propio CEO de Twitch, Dan Clancy, le confirmó a Ibai en una charla en directo que, efectivamente, hubo cientos de miles de personas que no lograron ver La Velada del Año III por los problemas técnicos de la plataforma.

"Un buen número de usuarios tuvo un problema de buffering, haciendo que fuese casi imposible de seguir [viendo el evento] debido a ese buffering. Eso ocurrió a medida que subía el número de espectadores y muchos lo dejaban. Ese fue el principal problema,” explicó Clancy. “Aproximadamente un 15% de las personas que acudieron al directo experimentaron este problema”.

Teniendo en cuenta el comentario de Clancy, se puede deducir que la cifra real de espectadores de La Velada del Año III, si no hubiera tenido problemas Twitch, hubiera estado cerca de los 4 millones de espectadores.

La sombra de YouTube. Desde lo que ocurrió durante la tercera edición de la Velada en 2023, Ibai ha comentado varias veces en directo la posibilidad de mover el evento a YouTube, algo que su contrato actual con Twitch no le permite. Pero el contrato de exclusividad que tiene Ibai con Twitch— el cual le obliga a hacer directos solo en Twitch, aunque puede subir vídeos a otras plataformas —se acaba este año.

"Twitch, no la cagues". El streamer Shadoune, cuyo nombre real es Gabriel Guero, siguió de cerca la caída del directo del evento el año pasado. Este año la Velada promete mucho, afirmó Shadoune: “Lo único que puede fallar es que Twitch no aguante el directo”.

“Twitch no está en su mejor momento. Hay mucha gente que se está yendo a Kick, muchos streamers que se están preguntando si deberían ir a YouTube, así que no es el momento para fallar”, le comentó Shadoune a Xataka. Añadió que si Twitch se cae en La Velada del Año IV, piensa que Ibai probablemente se llevaría el evento a otra plataforma. “Así que Twitch, no la cagues”.

Un momento delicado para Twitch. El gran evento de Ibai se realizará en un momento delicado para Twitch. Entre los problemas en el panorama están factores como las audiencias, que ya no son lo que eran antes. También está la una fuga de talento a Kick, el despido de un tercio de su plantilla o la subida de precio de sus subscripciones.

“Dado el crecimiento de Kick en Latinoamérica, donde la plataforma ha estado firmando más streamers hispanos, es especialmente crítico para Twitch reforzar su potencia en este mercado”, le afirma Nazar Babenko, experto en las analíticas de streaming en Streams Charts, a Xataka. “Asegurarse de que la plataforma no tenga ningún problema durante el evento más grande de la comunidad hispanohablante es imperativo para poder lograrlo”.

"No se va a caer". Por su lado, Ibai dice que va a confiar en Twitch y pasarlo bien, algo que no pudo hacer el año pasado porque lo pasó mal por los problemas técnicos.

“[Dice Twitch] que han puesto a todos sus ingenieros a full a trabajar. De hecho estará el CEO de Twitch por aquí”, dijo el jueves. “No se va a caer”.

Cuándo y cómo ver La Velada del Año IV de Ibai: La Velada del Año IV de Ibai se realizará el sábado en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Cuenta con 22 participantes, entre ellos creadores como Plex, El Mariana, Amablitz o Agustín51, entre muchos otros. El evento también contará con varias actuaciones musicales de artistas de renombre como David Bisbal, Julieta Venegas o Nicky Jam.

El evento se podrá ver en el canal de Twitch de Ibai de forma gratuita a partir de las 16:30.

