La Velada del Año IV: a qué hora empieza y cómo ver el evento de Ibai Llanos gratis online

Vamos a decirte cuándo y cómo puedes ver La Velada del Año IV, que se celebrará este fin de semana en el Santiago Bernabéu. Se traya de la velada de boxeo organizada por Ibai Llanos, en la que muchos influencers y streamers se van a enfrentar en sus distintos combates.

Vamos a hacer este artículo corto y conciso. Primero te vamos a decir el día y la hora concretos en los que tienen lugar el evento, y luego repasaremos cómo vas a poder ver online La Velada del Año IV.

Cuándo es La Velada del Año IV

La Velada del Año tendrá lugar el sábado 13 de julio en el estadio Santiago Bernabéu, el estadio del Real Madrid que estará lleno hasta la bandera. Sin embargo, si no has podido conseguir entrada o no te llega para el precio que tienen las últimas, vas a poder verlo online.

El evento comenzará a partir de las 16:30 con una cuenta atrás que finalizará 15 minutos después. En ese momento comenzará la previa con la actuación de Julieta Venegas sobre las 16:45, y el primer combate comienza a las 17:45. A partir de entonces, se irán sucediendo combates y actuaciones.

Estos son horarios aproximados, pero siempre cabe lugar a que haya retrasos. Y luego, el resto de horarios va a depender de lo que tarden cada uno de los combates. Por lo tanto, tocará permanecer atento.

Cómo ver La Velada del Año IV

Puedes ver La Velada del Año IV a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, que lo emitirá en directo. La dirección del canal es twitch.tv/ibai, y será ahí a donde tengas que acudir una vez comience.

Se trata de un evento que vas a poder ver de forma totalmente gratuita, tanto a través de la web como con las aplicaciones de Twitch disponibles para bajar en la App Store para iOS y en Google Play para Android.

