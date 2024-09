Una empresa de EEUU vendió una velada de 'Los Bridgerton' con entradas a mil dólares. Resultó ser un baile con "stripper"

"La historia se repite", que cantaba Reincidentes. Lo fascinante en tiempos de redes, viralidad y fans es la velocidad con la que se repite. Si hace unos meses era noticia la 'Experiencia Willy Wonka' de Glasgow, un espectáculo basado en la obra de Roald Dahl que se viralizó por su puesta en escena pobre y cicatera, ahora lo es por la misma razón 'The Detroit Bridgerton Themed Ball', una velada organizada el domingo en Michigan (Estados Unidos) que prometía a sus asistentes todo el glamour de la Regencia pero ha resultado ser un auténtico (y barato) bluff.

Los primeros buscaban fuentes de chocolate y se encontraron con hinchables a medio inflar. Los segundos querían todo el glamour de la serie de Netflix, pero se toparon una cena con KitKats y una bailarina de pole dance en bikini.

"El encanto de la Regencia". Eso es lo que prometían los organizadores del 'Detroit Bridgerton Themed Ball', una velada elegante y sofisticada que lanzaba un guiño indisimulado a la popular serie de Netflix. Su presentación no podía ser más evocadora. Aunque su web se ha desactivado, ofrecía a sus visitantes la posibilidad de "adentrarse en el mundo de la época de la Regencia" y un baile inspirado en el romance de Netflix. Música. Ambientación del siglo XIX. Elegantes vestidos.

La cita se celebraría en un edificio de la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, previo paso por caja, claro. La cadena ABC News precisa que las entradas costaban entre 150 y 1.000 dólares. Las expectativas eran altas.

¿1.000 dólares por una velada? Así es. Quizás parezca mucho. O no. Lo innegable es que los organizadores del 'Detroit Bridgerton Themed Ball' supieron cómo vender la cita. Además del "baile temático" hablaban de premios, regalos e incluso la posibilidad de ganar "el diamante de la temporada", en otra referencia clara al romance histórico de Netflix. Aquellos engalanados con los vestidos más cuidados podían optar además a un premio de 2.000 dólares en metálico.

The Guardian desliza incluso que quienes pagaron las entradas más caras lo hicieron con la promesa de que habría una cena, teatro y música clásica.

Y llegó la velada (y el chasco). La velada se celebró el domingo. Y fue inolvidable. Eso no se puede cuestionar. El problema es que no lo fue por los motivos que probablemente tenían en mente las cientos de personas que al final se sumaron a la cita. En vez de un recinto elegante, cuidosamente ambientado para hacerles sentirse como en un salón de la aristocracia británica del siglo XIX, lo que se encontraron se parecía más bien a un restaurante mal amueblado, con comida escasa y contadas referencias a 'Bridgerton'. No hace falta imaginárselo.

La sorpresa (y cabreo) fue tal que los fans sacaron sus móviles para tomar fotos y vídeos. El material no tardó en correr como la pólvora por las redes. Y despertar el interés de los medios, primero locales y luego internacionales, en los que todavía estaba reciente el desaguisado de la 'Experiencia Willy Wonka' de Glasgow.

¿Con qué se encontraron? Las imágenes hablan por sí solas. Pero por si no fueran suficientes hay quien ha decidido denunciar la supuesta velada Bridgerton en redes, como Moreofnita o Rachael Eaton, quien ha publicado un detallado hilo en X con fotos en las que se ve a gente sentada en el suelo, camareros vestidos con camisetas deportivas o una bailarina en ropa interior en una barra de pole dance. "El 'baile' que tenían era uno. Stripper", lamenta Rachael, que no duda en hablar de "estafa" y reconoce que ella, "y cientos más", se gastaron 300 dólares.

Con KitKat y sin premios. Medios como ABC News, The Guardian o The Hollywood Reporter aportan algunos detalles más. La música en directo pareció limitarse a una violinista, la comida se agotó al cabo de una hora y hubo asistentes que acabaron sentados en el suelo comiendo KitKats. Nadie se preocupó además de escanear las entradas y quienes querían usar unos butacones decorados a modo de photocall debían rascarse (aún más) el bolsillo y pagar 40 dólares. Todo esto, claro, según las quejas que han ido desgranando en redes los asistentes.

"Algunos platos estaban crudos. No había nadie para recogerlos, así que hubo que lidiar con los restos de comida de los desconocidos", lamenta un fan en X. No fue el único problema. "Además del evento mediocre, prometieron un premio en efectivo para los mejor vestidos (no sucedió), que elegirían un 'diamante' de la temporada como lo hacen en la serie y otros bailes inspirados en 'Bridgerton' (no sucedió) y tenían una programación con información contradictoria", comenta otro.

"Disculpas sinceras". Al igual que ocurrió hace meses con el espectáculo inspirado en Willy Wonka, las imágenes de la velada 'Bridgerton' de Detroit no tardó en viralizarse. Y llevaron a la organizadora, Uncle N Me LLC, a entonar en parte el mea culpa en declaraciones a WXYZ. Eso sí, sin hablar de reembolsos.

"Entendemos que no todos tuvieron la experiencia que esperaban en nuestro evento más reciente el domingo por la noche y eso nos disculpamos sinceramente. Nuestra intención era brindar una velada mágica, pero reconocemos que los desafíos organizativos afectaron al disfrute de algunos invitados".

"Asumimos toda la responsabilidad y la rendición de cuentas por estas deficiencias. Estamos trabajando de forma diligente para abordar todas las inquietudes y garantizar que todos los invitados tengan la experiencia agradable que merecen… Estamos comprometidos para hacer todo lo posible para corregir esto”, explica la compañía. The New York Times asegura que no esta afiliada a Netflix ni la 'Experiencia Bridgerton' que se ha celebrado en otras ciudades.

