En 1958 Francia aprobó un plan nuclear para defenderse sin EEUU. Rusia ha convertido el plan en una realidad para Europa

Ocurrió en 1958, pero ahora no puede resultar más relevante. Entonces, el general Charles de Gaulle tuvo una visión sobre la necesidad de Francia de mantener cierta dependencia estratégica lanzando la política de disuasión nuclear soberana, una especie de paraguas nuclear argumentando que, si bien Estados Unidos era un aliado, sus intereses podrían no coincidir siempre con los de Europa. Ha pasado más de medio siglo y, de repente, el continente se ha fijado en la doctrina nuclear francesa frente a la incertidumbre estadounidense.

La posible extensión del escudo. Fue el propio presidente francés Emmanuel Macron el que planteó la posibilidad de asociar la disuasión nuclear francesa con la defensa de otros países europeos. Aunque su anuncio hace unos días generó rechazo en sectores de la extrema derecha y la extrema izquierda francesa, el gobierno ha aclarado que no se trata de compartir armas nucleares, sino de discutir si la protección de Francia podría extenderse explícitamente a otras naciones.

A este respecto, el ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, reiteró que el arsenal nuclear seguirá siendo completamente francés, bajo la única autoridad del presidente. No obstante, la cuestión clave es si Francia podría asumir un papel más activo en la defensa nuclear del continente.

La (in)definición. Históricamente, la doctrina nuclear francesa ha sido ambigua con la amenaza de una respuesta masiva si los "intereses vitales" de Francia estuvieran en peligro. Sin embargo, estos intereses nunca han sido definidos con precisión. Desde la presidencia de De Gaulle, Francia ha insinuado que algunos países europeos ya estaban, de facto, bajo su protección. De hecho, ya en 1964 De Gaulle declaró que un ataque soviético contra Alemania podría interpretarse como una amenaza para Francia.

Recordamos que Francia y el Reino Unido son las únicas naciones europeas con armamento nuclear. Francia cuenta con casi 300 ojivas, desplegadas en aviones y submarinos, mientras que el Reino Unido tiene aproximadamente 250. Así todo, hay una diferencia crucial: Francia mantiene total independencia en el desarrollo y operación de su arsenal, mientras que el Reino Unido depende de tecnología estadounidense.

Europa se lo piensa. En realidad, lo que realmente ha cambiado en este debate no es la propuesta francesa, sino la actitud del resto de Europa. Hasta hace poco, la idea de depender de la disuasión nuclear francesa no era bien recibida por otras naciones europeas, que no querían enviar el mensaje de que desconfiaban del paraguas nuclear de Estados Unidos y la OTAN.

Esta idea ha saltado por los aires con el segundo mandato de Donald Trump, sumado a su retórica actual de reducir el apoyo militar a Europa, lo que ha generado un cambio de perspectiva. Países como Alemania han comenzado a considerar seriamente la opción de un escudo nuclear europeo. Es más, el próximo canciller alemán, Friedrich Merz, sorprendió a sus aliados al sugerir que era el momento de abrir un diálogo con Francia y el Reino Unido sobre la posibilidad de reforzar la disuasión nuclear europea.

Escenarios para el pretendido escudo nuclear. Los analistas sí se han puesto más o menos de acuerdo a la hora de resumir las opciones. Se habla de un despliegue de aviones franceses con armas nucleares en otros países, como Alemania o Polonia. La decisión de usarlas seguiría estando en manos exclusivas del presidente francés, pero su presencia enviaría un mensaje de disuasión.

También de patrullaje de bombarderos nucleares franceses en las fronteras europeas, como ya lo hacen en el espacio aéreo francés, y de la creación de bases aéreas en otros países europeos, permitiendo un despliegue rápido de las fuerzas nucleares francesas en caso de crisis.

La importancia de las ojivas. Diríamos que clave por motivos obvios. El número de ojivas es un factor crucial. Como decíamos, Francia posee 300 cabezas nucleares, y junto con las 250 del Reino Unido, el número total llegaría a 550. El problema: que es significativamente menor que el arsenal de Rusia, que supera las aproximadamente 6.000 ojivas (la mayoría en reserva), aunque se suele aclarar que el principio de disuasión no depende solo de la cantidad de armas, sino de la capacidad de respuesta creíble y rápida.

Otro aspecto en discusión es si Francia debería modificar su doctrina nuclear para incluir explícitamente la defensa de sus aliados europeos dentro de sus "intereses vitales". Algunos analistas sostienen que mantener la ambigüedad estratégica es parte del propio efecto disuasorio, pero otros argumentan que una declaración clara de compromiso fortalecería la confianza entre los aliados europeos.

La amenaza rusa. Aunque Francia dispone de misiles M51, capaces de alcanzar Moscú y otras grandes ciudades rusas con una enorme potencia destructiva, la capacidad de respuesta de Moscú es, qué duda cabe, mucho mayor. Según las estimaciones en medios rusos, un solo misil "Satan II" podría "atomizar París en 200 segundos", lo que subraya los riesgos de un enfrentamiento directo.

El problema radica, además, en que Rusia, dada su extensión geográfica, podría resistir un intercambio nuclear prolongado, mientras que Francia carece de esa ventaja estratégica. Esta asimetría en la capacidad de destrucción mutua plantea dudas sobre la efectividad de la disuasión francesa en caso de un conflicto con Rusia.

Si se da el "sí". En cualquier caso, lo que sí parece claro es que si Francia logra ampliar su papel nuclear dentro de Europa con el apoyo de Reino Unido, esto representaría un paso crucial hacia la autonomía estratégica de la UE. El despliegue de aviones de combate con capacidad nuclear en Europa del Este no solo fortalecería la defensa del continente, sino que enviaría una señal política clara de unidad y determinación ante Rusia.

Estaría por ver, por supuesto, cuál sería la reacción de Moscú.

Imagen | James Vaughan

En Xataka | Europa rescata un viejo plan para defender a Ucrania sin una Tercera Guerra Mundial: Sky Shield y sus 120 aviones de combate

En Xataka | Ucrania va a perder su arma más poderosa de EEUU. Eso le dará a Rusia una ventaja inédita: atacar a más de 30 kilómetros