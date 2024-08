Si quieres ver un piso en alquiler, 10 euros por visita: el mercado de la vivienda se complica aún más para los inquilinos

El pronunciado desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado del alquiler residencial de las grandes ciudades ha derivado en una situación peculiar. Ya no se trata solo de que los pisos se hayan encarecido, que lo han hecho, y mucho; ni que las condiciones que imponen caseros y agencias a los inquilinos resulten cada vez más draconianas, algo que ocurre también. Hay casos en los que las inmobiliarias ya piden dinero solo por concertar una visita para ver la vivienda in situ.

Ha ocurrido en Cataluña. Y deja la enésima demostración de hasta qué punto está tensionado el mercado del alquiler en las grandes ciudades del país.

Visitas, pagas. No con esas palabras, pero ese es básicamente el aviso que una agencia con sede en Barcelona ha incluido en el anuncio de un ático de 65 m2 de Santa Coloma de Gramenet que se ofrecía por 800 euros mensuales. Junto a las características y el precio de la vivienda, advertía: "Se cobra la visita 9,90 €".

El anuncio está ahora desactivado, pero antes a una usuaria de X hizo una captura en la que se lee con claridad la frase. El pantallazo va acompañado de un mensaje en el que la joven muestra su cabreo ante la perspectiva de que, en un mercado escaso, tensionado y con precios disparados, se cobre además por las visitas.

Click en la imagen para ir al tweet.

Del cobro a la polémica. Del caso del ático catalán se hicieron eco otras cuentas, como Alt Right España o Pobre Millenial, además de varios medios, incluido El Periódico de Cataluña o El Español. En Barcelona Secreta han ido más allá y precisan que la agencia que publicó el mensaje de la discordia en Idealista se remite únicamente a lo plasmado en el anuncio. La web aporta su propia captura del mensaje de Idealista, en el que advierte del cobro por las visitas.

Lo cierto es que, en menos de dos días, su contenido ha generado un intenso revuelo en redes, donde se recuerda que la noticia coincide con otra que refleja bien hasta qué punto resulta hoy complicado ser un aspirante a inquilino en las metrópolis españolas: en Barcelona hay apenas un centenar de pisos disponibles en el mercado del alquiler tradicional que se ofrecen por menos de 1.200 euros.

¿Es una práctica nueva? Más o menos. Aunque sea un signo claro de lo tensionado que está el mercado, lo de pedir un desembolso para visitar un piso en alquiler no es del todo nuevo. Al menos eso es lo que muestra una búsqueda rápida en Google, que arroja como mínimo un par de referencias de casos similares a lo largo de los últimos meses. En octubre por ejemplo elDiario.es entrevistaba a José, un hombre que estuvo siete meses intentando alquilar un piso en Madrid.

"Lo más llamativo", relataba, "fue cuando me pidieron que adelantara una señala solo por ir a ver uno". En su caso fue un particular el que se lo reclamaba, no una agencia. "Pedían que el día de la visita llevase una señal". Siguió buscando.

Visitas en exclusividad... previo pago. En marzo la COPE informaba de otra práctica parecida, aunque tampoco coincide del todo con el cobro que se aplicaba a las visitas en el ático de Santa Coloma de Gramenet. La cadena aseguraba que hay agencias que ofrecen la posibilidad de pagar a cambio de visitas exclusivas a una vivienda. El objetivo: que el aspirante a inquilino tenga más opciones.

¿Cómo? COPE hablaba de una inmobiliaria en concreto que pedía 350 euros. Una vez confirmada la transferencia, cancelaba el resto de visitas. En caso de que el inquilino no se quedase con la casa, el dinero supuestamente se devolvía.

"Es que sois muchos". Otro caso que generó revuelo a finales del año pasado fue el denunciado por la influencer Sareur: "Increíble pero cierto. Una inmobiliaria madrileña cobra 30 euros la visita, ¿qué os parece?", publicaba junto a un vídeo en el que representaba una conversación con una agencia por un piso de Idealista.

Durante la conversación la inmobiliaria pidió supuestamente 30 euros a cambio de organizar una visita a la vivienda. "Es que sois muchos. Así que si no lo pagas tú, lo pagará otro", reproduce la tiktoker en su recreación de la conversación con la agencia. El vídeo, asegura, refleja una "historia real" ocurrida en Madrid.

Concepto: 'reserva de visita'. En el foro de Idealista hay conversaciones de hace ya varios años que giraban en torno a lo mismo: el cobro de dinero por visitar pisos en alquiler. En 2020 por ejemplo se abrió una conversación sobre esa misma cuestión ("¿Me pueden pedir dinero por ir a visitar un piso de alquiler?"), aunque su autor da a entender que, más que un cobro de la inmobiliaria por enseñar la vivienda, lo que se plantea es un desembolso como el que señalaba la COPE.

"Es en concepto de 'reserva de visita' pasando por delante de todos los que deciden no pagar ese importe", explicaba la autora, que precisaba que la empresa le había garantizado que si finalmente no arrendaba la vivienda recuperaría el importe. En caso de que sí se convirtiese en inquilina, se le descontaría del resto de gastos.

Más allá de la polémica. Que haya agencias inmobiliarias cobrando por enseñar pisos o reclamando dinero para recibir un trato preferente frente a otros aspirantes quizás resulte curioso, pero a fin de cuentas es solo un indicador de un problema mayor: el enorme desequilibrio entre oferta y demanda del mercado residencial.

Un estudio reciente publicado por El Mundo muestra que, en España, por cada vivienda en alquiler disponible hay 27 interesados, diez más que en 2023. En las grandes ciudades la presión sería incluso mayor. En Vitoria, por ejemplo, por cada apartamento disponible las agencias y propietarios recibirían unas 70 solicitudes.

Familias excluidas del mercado. "La falta de alquiler está provocando que muchas familias se sientan excluidas del mercado, tanto por precios y competencia con otras familias como por la velocidad a la que desparece la vivienda", explicaba hace poco al diario 20Minutos Francisco Iñareta, del portal Idealista.

Su último comentario no es menor. Otra tendencia clave son los "alquileres exprés", anuncios de viviendas que, pese a la subida de precios y el endurecimiento de las condiciones, no duran ni 24 horas en las inmobiliarias. Nada sorprendente si se tiene en cuenta lo mucho que ha adelgazado el stok de vivienda disponible en cuestión de unos años, especialmente en las regiones con mayor demanda.

Imágenes | Jorge Franganillo (Flickr)

En Xataka | Los cazadores de viviendas de lujo de Estados Unidos tienen un nuevo (y cada vez más caro) objeto de deseo: Mallorca